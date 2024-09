Bürstner dévoile la Talis, une mini caravane en forme de poisson taillée pour l’aérodynamisme

La fin de l’été rime avec les nombreux salons des véhicules de loisirs. Les marques se pressent pour présenter leurs innovations, comme au Salon de Düsseldorf en Allemagne ou au Salon de Paris, qui aura lieu à partir du 21 septembre prochain. Les caravanes d’antan, de style capucine, ont grandement évolué, elles sont devenues de petits bijoux technologiques dotées d’un confort extrême, et de nombreuses fonctionnalités. En présentant Talis, la marque allemande Büerstner a choisi l’aérodynamisme en s’inspirant d’une forme de poisson. La caravane au design innovant s’imposera peut-être dans les années à venir, avec un espace de vie modulaire, et une construction gonflable. Je vous invite à la découvrir.

Pourquoi une forme de poisson pour une caravane ?

Cette forme étrange encore peu utilisée par les constructeurs devrait l’être à l’avenir. En effet, les véhicules électriques sont aujourd’hui plus nombreux, et il faut donc modifier l’aérodynamisme des caravanes, pour ces véhicules, à l’autonomie plus limitée qu’un véhicule thermique. Le poids, et la forme sont en conséquence essentiels pour minimiser la traînée, et augmenter l’autonomie du véhicule tracteur. Le problème des constructeurs étant qu’en réduisant les dimensions de la caravane, le confort pourrait être compromis. Ce n’est pas le cas avec la Talis de Büerstner.

Présentation de la caravane Talis

Le Talis, conçu en collaboration avec StudioSyn, est un concept de caravane. À première vue, son extérieur semble classique, mais en y regardant de plus près, on remarque des éléments distinctifs. L’avant et l’arrière du véhicule présentent des formes pointues, rappelant l’allure d’un poisson. Ce design est le fruit de plusieurs tests réalisés à l’aide d’un logiciel de soufflerie virtuelle, permettant d’optimiser son aérodynamisme. L’extérieur est assez compact, mais cela n’empêche pas l’espace à l’intérieur, et je vous le prouve immédiatement.

Un petit tour à l’intérieur ?

L’ensemble de l’agencement et des fonctionnalités de la Talis sont destinés à créer un environnement ergonomique et pratique, que ce soit pour dormir, cuisiner ou se détendre. Néanmoins, la marque s’assure aussi que chaque recoin de l’espace soit utilisé de manière efficace. L’intérieur de la Talis est conçu de manière ingénieuse pour maximiser l’espace, offrant un confort optimal pour un couple et deux enfants. Les panneaux muraux en bois latté, dotés d’une isolation phonique, et les lampes mobiles à piles contribuent à une ambiance chaleureuse et fonctionnelle.

Grâce au système innovant Büerstner Air-Xtension, l’arrière du camping-car peut être gonflé, transformant un lit transversal fixe en un spacieux couchage de 200 × 170 cm dans le sens de la longueur. Sous le lit transversal, un coin spécial pour enfants est prévu. Adapté aux plus jeunes, cet espace peut être utilisé comme une zone de couchage ou transformé en rangement ou en garage pendant la journée. Un rideau permet de le séparer du reste de l’intérieur, créant ainsi une petite zone privée. Pour ce qui est de la cuisine, un module avec une double plaque à induction a été intégré.

Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette cuisine est portable : la moitié supérieure peut être déplacée à l'extérieur, permettant ainsi de prolonger l'expérience culinaire en plein air. Pour en savoir plus sur ce nouveau concept, rendez-vous sur le site officiel : buerstner.com.