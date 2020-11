Cet entrepreneur Lorrain se lance dans la construction de Tiny House et les commandes affluent !

Les Tiny House seraient-elles les maisons de demain ? C’est en tout cas ce que pense Romain Cremey, un ancien travailleur du bois, qui a décidé de monter son entreprise de construction à Crévic (54). Dans ce petit village de Lorraine, Romain Cremey propose des tiny house en bois de 16 m² à 20 m² pour des prix compris entre 24 000€ et 50 000€ !

Lorsqu’il a créé son entreprise Tiny house l’essentiel, Romain, originaire de la Meuse avait déjà 20 ans de labeur dans le travail du bois… Il a donc mis à profit son savoir pour créer des « tiny house où l’essentiel chasse le superflu », accessibles au plus grand nombre. Présentation.

Caser l’essentiel dans 20 m² maximum, c’est le défi de cette entreprise ! Dans chaque tiny house, on retrouve donc l’essentiel pour dormir, manger, se laver et se détendre ! Comme le définissent les plans de toutes les tiny house, elles sont conçues sur roues et peuvent donc être déplacées. Ce concept venu des Etats-Unis, à la suite de la crise des subprimes de 2008 permet à de nombreuses familles de devenir propriétaires à moindre coût.

De plus en plus de commandes de toute la France

Depuis sa création, l’entreprise reçoit de nombreuses commandes. Il envisage donc de casser les cloisons pour mieux répondre à la demande. Concrètement les structures s’allègent, l’isolation est faite avec des jeans recyclés et du bois rosé imputrescible. Sur sa dernière commande, il a inclus 4 panneaux solaires et une batterie afin que la tiny house soit complètement autonome.

Crédit photo : Romain Cremey / Tiny house l’essentiel

Depuis la crise de la Covid, les futurs propriétaires se lancent de moins en moins dans des crédits immobiliers à long terme. La tiny house devient une excellente alternative pour les petits budgets ou ceux qui ne veulent pas s’endetter sur 30 ans !

L’idée de pouvoir déplacer sa maison quand bon nous semble, mais également d’acquérir une construction respectueuse de l’environnement séduit de plus en plus. Et ce n’est pas pour déplaire à la Nature !