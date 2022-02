Cette entreprise vosgienne fabrique des maisons en utilisant des containers de marchandises

On sait que les habitats alternatifs ont le vent en poupe depuis quelques années. Les tiny-houses, maisons containers maritimes ou géodésiques deviennent des éventualités moins coûteuses que les maisons traditionnelles. A Golbey, une petite ville située dans les Vosges, un entrepreneur se lance dans la construction de petites habitations faites à partir de containers maritimes… Richard Bourdenet, fondateur de La Fabric, propose des modèles originaux, construits rapidement et totalement modulables. Dans une région très ancrée sur les constructions en bois, cette jeune entreprise à tout à y gagner avec les containers maritimes, même si les Vosges sont un peu loin des ports français… Découverte de La Fabric de Golbey (88).

Pourquoi s’installer dans les Vosges ?

Le choix de Richard Bourdenet n’est pas anodin: il explique dans une interview accordée au site Épinal Infos que les Vosges ont l’habitude des ossatures en bois, qui datent un peu… Dans ce département producteur de sapins de Noël, ce matériau apparait comme une évidence. Cependant, les demandes d’extension croissent de plus en plus… Et l’offre se limite au bois. L’entrepreneur veut donc apporter une solution alternative dans cette région. En misant sur les containers maritimes, ce qui permet le recyclage de ces monstres métalliques, il espère conquérir un nouveau territoire ! Il s’engage aussi sur le côté écologique des constructions avec des containers maritimes, qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre (40% dans la construction traditionnelle).

La genèse de La Fabric

Au départ, l’entrepreneur de Golbey souhaitait reconvertir des containers maritimes pour ouvrir un restaurant à Epinal. Devant l’impossibilité de faire aboutir son projet, il a décidé de les utiliser pour en faire des habitats alternatifs. En créant son entreprise, il permet aussi à des artisans locaux de mettre la main à la pâte. Il met effectivement un point d’honneur à ce que les artisans qui œuvrent sur la réalisation des maisons containers soient tous locaux. Les containers de La Fabric sont tous livrés déjà isolés, ils permettent ainsi de résister aux conditions météorologiques parfois rudes des Vosges. Dans une région où les températures peuvent largement descendre en dessous de 0°, ils permettent aussi de faire des économies de chauffage. L’entreprise peut livrer jusqu’à 100 kilomètres autour d’Epinal.

Combien coûte une maison container La Fabric ?

Pour pouvoir poser vos valises dans les containers de Richard, il faut compter entre 1300 et 1780€ du mètre carré. Cela comprend le container, l’isolation, l’aménagement, la livraison et la mise en place… Ce qui revient, pour une surface de 168 m², à un coût d’environ 210 000€. Un coût de construction bien moins onéreux qu’une maison traditionnelle. A Epinal, le prix du mètre carré se situe actuellement entre 761€ et 1782€ pour un appartement (prix moyen 1311€) et entre 931€ et 2182€ pour une maison (prix moyen 1604€). Cela s’entend pour des constructions déjà réalisées et non pour des constructions neuves.

Une maison témoin disponible

Pour que les futurs clients puissent voir le résultat d’une maison container, la Fabric propose la visite d’un ensemble de bureaux, qui servent de maison témoin. Pour réaliser cet projet, il aura fallu 5 mois et 5 containers, pour une surface de 75 m². Sans fondation, la construction d’une maison container est 60% plus rapide qu’une construction traditionnelle. Pour tous renseignements : lafabric-contenair.fr