Dometic dévoile la TRT 140 Air, une tente de toit « panoramique » qui se gonfle en quelques minutes

L’heure des grandes vacances va bientôt sonner pour des millions de Français. Certains choisiront les hôtels grand luxe, les séjours « all inclusive », le glamping ou les vacances à la ferme, tandis que d’autres opteront pour le traditionnel camping. Dans les années 1980, une grande remorque attelée à une voiture break était requise pour tenir tout le barda nécessaire lors d’une semaine en famille au camping. Actuellement, les temps ont changé. Les très lourdes tentes canadiennes n’existent plus que dans les films et ont été remplacées par des tentes de toits gonflables. Dans ce registre, la marque suédoise Dometic est, depuis quelques années, une marque incontournable des amateurs de camping et des véhicules de loisirs. Cette année, elle lance la tente de toit TRT 140 Air, une solution parfaite pour « voyager léger ». Découverte.

La tente de toit TRT 140 Air, qu’est-ce que c’est ?

Sa première qualité est d’être gonflable, elle offre ainsi l’opportunité aux campeurs de s’installer rapidement et de choisir des endroits dénués de tous logements. Habituellement, Dometic propose des tentes de sols avec auvents classiques ou des tentes annexes qui se fixent au coffre. En 2023, la marque s’attèle donc aux tentes de toits gonflables avec la TRT 140 Air. Elle se présente avec un design trifold, soit un pliage en trois parties égales, créant ainsi deux plis. La partie centrale est généralement la plus grande, tandis que les deux volets extérieurs se plient vers l’intérieur pour couvrir la page centrale lorsqu’ils sont fermés. Ce pliage lui permet de se compacter lors du transport. Il laisse ainsi de l’espace sur le toit du véhicule pour transporter d’autres équipements tels que des vélos, des skis ou du matériel de camping supplémentaire.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la TRT 140 Air ?

Une fois pliée, la tente TRT 140 Air mesure 32 cm de hauteur et couvre une surface de 146 × 80 cm. Elle est incroyablement légère pour une tente de toit, pesant seulement 48,5 kg sans l’échelle télescopique ou 57,6 kg avec celle-ci. Ce qui la rend polyvalente pour une grande variété de véhicules. Lors de l’installation, le montage du TRT 140 Air est un jeu d’enfant. Il suffit de retirer la housse et de déplier le plancher, puis de gonfler la tente à l’aide de la pompe 12 V fournie. Grâce à un système de gonflage à valve unique, le processus est simplifié, éliminant ainsi la nécessité de connecter la pompe à plusieurs points autour de la tente.

L’armature Air Frame de Dometic, composée de tubes en TPU, assure une structure solide et est capable de supporter des pressions. Ces tubes sont conçus pour résister aux éléments extérieurs et se plier en cas de vents violents, évitant ainsi tout risque de dommage ou de rupture. De plus, le démontage est également rapide et facile, avec l’Air Frame se dégonflant en quelques secondes seulement, facilitant donc le rangement le matin.

Quels sont les autres points forts de la TRT 140 Air ?

Chaque paroi de la tente est équipée de grandes portes et fenêtres en filet, offrant ainsi une vue panoramique à 360 . Des stores à fermeture Éclair permettent de fermer complètement la tente, assurant ainsi l’intimité et la protection contre les éléments extérieurs. Le tissu Weathershield ripstop en polycoton est spécialement conçu pour empêcher les intempéries de pénétrer dans la tente, tout en permettant une bonne respirabilité et en réduisant la condensation à l’intérieur. De plus, la tente est équipée d’un matelas en mousse confortable, accompagné d’un tapis anti-condensation. Dometic a lancé la TRT 140 Air en Europe en avril, puis aux États-Unis en mai. Elle est donc disponible au prix de 2 500 $ avec la pompe, l’échelle et le matelas. En savoir plus : rendez-vous sur dometic.com.