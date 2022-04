Greenkub : des extensions en bois pour agrandir votre maison en seulement 15 jours (à partir de 33 000 euros)

Vous possédez déjà une maison, mais elle vous semble trop petite et vous avez envie de l’agrandir sans engager de travaux pharaoniques ? Et si vous optiez pour une extension livrée clés en mains en moins de 15 jours ? C’est le génial concept que propose Greenkub, avec des extensions en bois, sans permis de construire (mais avec permis d’aménager), avec des fondations mécaniques couplées à une structure bois Eco Brique… Chambre d’amis, studio pour un proche âgé ou un adolescent, atelier d’artiste ou bureau, tout est possible ! Vous allez pouvoir agrandir votre maison de 11 à 40 m² en deux semaines, pour un coût situé entre 32370€ et 98490€. Découverte.

Comment agrandir sa maison rapidement ?

Lorsque l’on souhaite disposer de plus d’espace sans changer de maison, les travaux à engager sont parfois compliqués, que ce soit au niveau de l’obtention des différents permis par exemple, ou du coût financier de travaux traditionnels. Faire un agrandissement demande aussi parfois beaucoup de temps entre le début et la fin des travaux. La solution Greenkub s’adresse aux petits budgets, à la seule et unique condition d’avoir un jardin pour installer l’agrandissement, ces pièces annexes ne pouvant pas faire l’objet d’une surélévation ou d’une création d’étage. Les agrandissements de maison en ossature bois offrent bien des avantages : écologiques, économiques, faciles et rapides à installer, elles sont aussi personnalisables à souhait !

Un agrandissement en ossature bois, quels avantages ?

Agrandir votre maison grâce à une ossature bois vous permet évidemment cette opération sans changer de maison ! Cela évite également de devoir déménager ou louer un bien pendant les travaux de construction. De plus, l’extension bois ajoute un atout indéniable à votre maison, que vous pourrez évidemment revendre bien plus cher lors de votre départ… Au prix du mètre carré dans certaines régions, cela peut ajouter une belle plus-value lors de la revente !

Quelles fonctions donner à un agrandissement ?

Il est difficile de répondre à cette question tant les possibilités sont nombreuses: un agrandissement peut servir à tout ce que vous pouvez imaginer : studio pour adolescent ou senior, chambre pour enfants, chambre d’amis, chambre à louer aussi, bureau, salle de sport, pool house, coin détente, cuisine d’été, etc. En ce moment, les agrandissements sont très demandés pour les proches âgés, leur évitant ainsi l’entrée en maison de retraite. Certains crient au scandale en argumentant que les seniors sont parquées dans des cabanes en bois; en fait, cette solution est, à notre sens, la meilleure alternative possible pour une personne âgée qui ne peut plus rester seule, mais qui ne souhaite pas être une charge pour ses enfants !

Comment choisir votre extension ?

Pour un agrandissement de 20 m², la fourchette de prix se situe entre 23 000€ et 68 000€ selon les aménagements choisis, les pièces voulues (cuisine et salle de bain), l’ameublement, etc. Quelques soient vos souhaits d’aménagements intérieurs, l’agrandissement en ossature bois reviendra toujours moins cher qu’une construction traditionnelle en ciment et parpaings et elle sera évidemment bien plus écologique. Il faudra ensuite veiller à la qualité de l’isolation qui devra être conforme RT2012 ou RT2020. L’isolation est absolument indispensable dans ce type d’agrandissement, l’impact sur votre facture d’énergie en dépendra ! Choisir le type de fondation (voir notre article consacré) est également primordial, tout comme choisir le type de toiture (plat, monopente, ardoise, zinc…)

Optez pour la bonne surface !

Une dernière chose à évaluer si vous envisager une extension de ce type : la surface dont vous avez besoin. Si vous envisagez simplement une chambre d’amis ou pour adolescents, 11 m² suffiront. Dans cette même pièce, si vous envisager une salle de bain (ou un point d’eau), il faudra disposer de 15 m²… Au-delà de 15 m², vous pouvez envisagez un studio de jardin, un agrandissement du salon, une cuisine d’été ou tout autre pièce ! N’hésitez pas à contacter Greenkub pour toutes questions concernant les extensions de maison à ossatures bois !