Happier Camper HC1, une mini caravane pour les amateurs de camping rétro-moderne

Que diriez-vous d’une caravane au look vintage dotée des équipements modernes qui vous sont indispensables au quotidien ? En effet, l’entreprise américaine Happier Camper, basée à Los Angeles, vient de lever le voile sur un modèle adoptant un style rétro. La HC1 a été conçue pour pouvoir être facile à remorquer, et ce, sans pour autant compromettre le confort. Elle dispose d’une carrosserie en fibre de verre à double paroi fabriquée à la main, lui procurant robustesse et légèreté. Ce matériau a également été choisi afin de conférer à la caravane une certaine élégance.

Idéale pour travailler en mobilité

En plus de ces caractéristiques aussi intéressantes les unes que les autres, la mini caravane HC1 dispose de grilles de plancher alvéolées en fibre de carbone — un concept baptisé Adaptiv modular system — pour plus de flexibilité dans la configuration de l’intérieur. La liste des accessoires et des équipements inclut un hayon arrière spacieux, une large porte d’entrée et de grandes fenêtres panoramiques. En somme, cette caravane de Happier Camper vise à permettre aux campeurs de profiter de road trips inoubliables. D’ailleurs, en plus d’être adaptée aux aventuriers nomades, elle est idéale pour ceux qui sont à la recherche d’un véhicule à bord duquel ils pourront télétravailler confortablement.

Un intérieur personnalisable

Le fabricant a également annoncé la HC1 Studio. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version mieux équipée. Elle comporte notamment une salle de bains et une kitchenette. Ce modèle peut même accueillir un lit mesurant 200 cm de long et 160 cm de large. Comme celui de la HC1, l’intérieur est entièrement personnalisable.

On notera aussi la présence d’un système de chauffage alimenté au propane pour l’air et l’eau. En outre, la HC1 Studio est pourvue de toilettes sèches. Il convient de souligner que grâce au plancher alvéolé, les équipements et les meubles peuvent être installés sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des vis, des rivets ou encore de la colle.

Pouvant tenir dans une seule place de parking

Pour couronner le tout, les HC1 et HC1 Studio sont équipées de panneaux solaires électriques. Grâce à leur compacité, Happier Camper affirme que les caravanes sont faciles à manœuvrer et peuvent tenir chacune dans une seule place de parking. En parlant de cela, le véhicule mesure près de 4 m de long pour 1,8 m de large. Sa hauteur est d’environ 2,10 m, alors que son poids moyen tourne aux alentours de 680 kg. Si la HC1 Studio est faite pour deux personnes, la HC1 peut en accueillir jusqu’à cinq. Enfin, sachez que le constructeur propose une large variété d’accessoires en option. Plus d’infos : happiercamper.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette mini caravane ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().