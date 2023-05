Coconup, une mini caravane cubique étonnante, personnalisable et made in France

Ce sera bientôt le temps de penser aux vacances d’été, au soleil, à la plage et à la détente. Vous envisagez peut-être de partir cette année, faire du camping, retrouver la liberté et profiter de l’aventure qui s’offre à vous. Dans cette optique, l’idée de voyager avec votre maison sur le dos vous a effleuré l’esprit. Cela tombe bien, nous vous proposons de découvrir les minicaravanes de l’entreprise Coconup, compactes et entièrement personnalisables. Elles vous offriront la liberté de voyager où bon vous semblera et de vous arrêter sur des spots magnifiques. La Coconup, fabriquée par l’entreprise CampXcar, se veut le complément idéal pour un van ou un fourgon. Découverte.

La minicaravane Coconup, qu’est-ce que c’est ?

La Coconup est une remorque compacte, conçue sous la forme d’une minicaravane avec trois fenêtres et une porte d’accès. Avec un poids inférieur à la limite de 750 kg de PTAC imposée par la réglementation, cette remorque peut facilement être tractée avec un simple permis B, derrière votre voiture, fourgon ou van aménagé. Elle procure une pièce de vie supplémentaire. Trois modèles sont disponibles : le Magpie, le Tiny et le Panda, chacun ayant son propre style distinctif, mais garantissant un agencement intérieur similaire.

Comment se présente l’intérieur de la Coconup ?

L’espace intérieur est optimisé pour assurer un maximum de confort. Il est composé de deux banquettes disposées autour d’une table pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes, offrant ainsi un espace convivial pour se détendre ou partager des repas. De plus, une petite tablette est également présente sur le côté, proposant un espace pratique pour poser des objets ou des boissons. Avec les différentes options de modèles et l’agencement intérieur bien pensé, les Coconup privilégient un espace confortable et fonctionnel, permettant de profiter pleinement de vos voyages et de vos moments de détente en plein air.

L’espace salle à manger se transforme en espace couchage double de 140 × 195 cm, doté d’un confortable matelas, tandis que des stores permettent d’occulter les baies. Un coin minicuisine est par ailleurs proposé en option, avec un réchaud et un réfrigérateur, ainsi qu’un panneau solaire et une batterie de stockage. Tous les modèles sont disponibles en deux versions : 310 ou 360 cm. Côté prix, il débute à 8 990 € pour la version Compact, et à partir de 9 990 € pour la version Confort. Comme nous vous l’avions précisé plus haut, tous les modèles sont personnalisables : motifs, couleurs, pour que votre Coconup vous ressemble !

À propos de Coconup

Coconup est une jeune entreprise française basée à Argeliers dans l’Aude. Fondée en 2015, cette société est l’œuvre de passionnés d’aventures, de camping et de liberté. Tous les produits de la marque sont exclusivement fabriqués en France, et respectent les exigences du fabricant : légèreté, solidité, confort et esthétisme design. Depuis sa création, Coconup innove dans des solutions destinées à l’aventure et au camping, avec ses minicaravanes, mais également avec l’invention de la première tente de toit à parois rigides et isolantes au monde. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site coconup.com. De véritables petites merveilles, ces minicaravanes qui vous accompagneront dans toutes vos aventures estivales.