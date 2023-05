« Un mini chalet roulant », La Bouriquette, une mini caravane Teardrop en bois et made in France

Le mois de mai est le mois rêvé pour les longs week-ends en famille ou en amoureux. Et cette année, nous sommes plutôt bien servis en termes de week-ends prolongés en mai : trois lundis et le pont de l’ascension pour les plus chanceux ! Parfois, partir en fin de semaine se décide à la dernière minute et se termine par un échec, sans solution pour dormir. Du côté de Champ du Boult, dans le Calvados, un ébéniste passionné, Maxime Morel, s’est lancé dans la fabrication d’une ravissante petite caravane de style Teardrops. Une minicaravane qu’il a joliment baptisée La Bouriquette, en bois, et fabriquée en France. Découverte de cette étonnante petite caravane, qui vous permettra de ne plus jamais vous soucier de votre futur hébergement. Vous la chargez, vous l’accrochez et vous partez, simple, non ?

La Bouriquette, qu’est-ce que c’est ?

Découvrez la liberté de partir sur un coup de tête et de tailler la route avec La Bouriquette. Cette caravane unique et respectueuse de l’environnement vous accompagnera où que vous alliez, que ce soit pour un week-end sportif, un festival entre amis ou une escapade en famille. Elle vous offre un confort et une tranquillité sans pareil. Son intérieur chaleureux en bois, ses LED aux couleurs chaudes et son vrai matelas de 140 × 190 cm vous offriront un véritable cocon pour vous reposer devant les plus beaux paysages et couchers de soleil.

La Bouriquette est équipée d’un système sur mesure qui vous permet de transformer la table en un espace douche en moins de deux minutes. Vous pourrez ainsi être autonome pendant plusieurs jours grâce à sa cuve à eau en inox de 20 l et sa pompe à eau. De plus, son châssis sur mesure cache une réelle table de 4 à 6 personnes et deux bancs pour un confort optimal sans encombrer votre véhicule. Le véritable atout de La Bouriquette est sa grande fenêtre (140 × 35 cm) qui vous permettra de profiter de la vue sur les plus beaux paysages, depuis votre lit. La fenêtre s’ouvre également dans l’habitacle et peut servir de petite table d’intérieur grâce à sa tablette. N’attendez plus pour vivre l’aventure avec La Bouriquette ! Elle est disponible au prix de 13 400 €.

Les options disponibles

Pour ce qui est des options, plusieurs finitions sont disponibles :

« Le kit solaire » comprenant une roue de secours et un kit panneau solaire 220 W pour 1 900 €.

“Le Baroudeur”, un barbecue pliant unique en son genre, fabriqué en France, pour 139 € (que vous pouvez acheter, même si vous n’êtes pas client).

“Le Rodol’f”, un équipement de cuisine compact contenant tous les ustensiles indispensables, pouvant être suspendu ou fixé au mur, médaillé d’or au concours Lépine et s’intégrant parfaitement dans les rangements de la Bouriquette (que vous pouvez aussi acheter sans être client).

En savoir plus sur les options de la Bouriquette

Le kit solaire est composé d’un panneau solaire de 220 W, d’un régulateur MPPT Victron energy et d’une batterie lithium de 60 Ah, vous permettant de profiter d’un confort électrique en toute sécurité, grâce à la roue de secours incluse. Le Baroudeur est un barbecue pliant léger, facile à assembler et très résistant. Il est fabriqué en France avec des tôles de 3 mm d’épaisseur, une grille en inox alimentaire et se trouve idéal pour les repas jusqu’à 8 convives. Il est facilement transportable et peu encombrant.

Le Rodol’f est un équipement de cuisine esthétique et pratique qui peut être suspendu ou fixé au mur. Il contient tous les ustensiles indispensables et prend peu de place dans les rangements de la Bouriquette. Par ailleurs, il a été médaillé d’or au concours Lépine et est garanti 10 ans. Pour en savoir plus, et découvrir l’univers de Maxime et de sa Bouriquette, rendez-vous sur La-bouriquette.fr.