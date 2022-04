Ideal Tiny dévoile sa dernière maison sur roues, la Tiny House de Nathalie et Samuel

Dans la région nantaise, il existe une entreprise un peu particulière en matière de construction de tiny-house: Ideal Tiny, qui se trouve au Bignon (44) .C’est en fait un groupement de collaborateurs pluridisciplinaires qui travaillent ensemble dans une « entreprise citoyenne ». Tous les membres ont en commun deux passions : travailler le bois et innover en matière d’aménagement intérieur. Ideal Tiny, c’est aussi un engagement éthique avec pour mots d’ordres le développement durable et la solidarité.

Une quarantaine de professionnels travaillent autour de l’habitat alternatif qu’est la tiny house. Ces collaborateurs sont au service du client et privilégient les circuits courts, les matériaux durables, la fabrication responsable et française. Ce sont toutes ces valeurs qui ont convaincu un couple de faire appel à Ideal Tiny pour leur petite maison sur roues. Focus sur la Tiny de Nathalie et Samuel !

La « Tiny de Nathalie et Samuel »

Le souhait du couple était d’avoir un salon surélevé avec un coin rangement en dessous. Posée sur une remorque de 7,20 mètres, l’accès à cette tiny house se fait par un petit escalier japonais qui a été réalisé sur mesure. Dans la cuisine qu’ils ont choisi en L, on retrouve un évier, une cuisinière 3 feux gaz et un réfrigérateur de 91 litres, ainsi qu’un plan de travail en stratifié et de nombreux rangements. L’espace nuit se trouve en mezzanine, séparé par des garde-corps pleins à laquelle on accède par une échelle de meunier. Dessous s’y trouvent la salle d’eau avec une douche de 80 cm x 80 cm, un meuble vasque en épicéa et un extracteur d’air. La chaudière au gaz et les toilettes sèches se trouvent également sous l’espace mezzanine.

Les caractéristiques techniques

Cette tiny house est personnalisée, mais construite au départ sur le modèle « hors d’eau et hors d’air »:

Remorque de 7,20m

Surface intérieure : 25m²

Energie : Réseau gaz

Type maison ossature bois (MOB) 95x45mm

Isolation 100mm en Biofib’Trio

Doublage intérieur en contreplaqué 10mm tout peuplier éco-responsable

Toiture en Mauka Line® Gris London nervuré (45cm)

Parquet stratifié avec sous couche intégrée

Doubles vitrages 4/16/4mm argon (2 faces trempées Sécurit) en PVC : gris anthracite ext/blanc int OU gris anthracite ext/int

Bardage : Douglas originel, 100% hors aubier

Concernant l’énergie, elle peut être autre que le réseau gaz; le client pourra choisir le mode d’énergie adapté à son projet. La tiny house de Nathalie et Samuel a été livrée sans l’ameublement, qui reste au choix des nouveaux propriétaires.

Délais et contacts

Ideal Tiny est basé au Bignon, en Loire-Atlantique et annonce des délais de livraison entre 3 et 6 mois avec une garantie constructeur de 3 ans. Aucun prix n’est disponible sur le site; pour toute demande de devis ou renseignements, vous pouvez les contacter via le formulaire disponible sur le site, par mail ou par téléphone. Sachez également que l’entreprise recrute; un mail dédié est donc destiné au dépôt de candidatures.