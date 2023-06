JS-Tiny, des Tiny Houses construites en région lyonnaise avec 90 % de matériaux recyclés

Tout abandonner pour vivre son rêve, c’est un peu l’histoire de Sébastien Gallo qui démissionne d’un poste occupé depuis 20 ans pour créer son entreprise de construction de tiny houses. En effet, après deux décennies passées auprès des jeunes en réinsertion, il décide de se lancer dans une nouvelle activité. Habile de ses mains qui deviennent son outil le plus précieux et disposant d’un grand jardin transformé en bureau, il lance JS-Tiny et construit désormais des tiny houses avec près de 90 % de matériaux recyclés. Le béton, ce n’est pas vraiment son truc. Le sien, c’est plutôt le bois, l’isolation écologique et la récupération. Découvrez les projets de JS-Tiny, ainsi que cette incroyable et audacieuse reconversion professionnelle. C’est parti !

Le tout premier projet de JS-Tiny, une tiny house familiale

JS-Tiny présente sa première création : une Tiny House familiale, spacieuse et fonctionnelle. Conçue pour accueillir jusqu’à quatre personnes, cette Tiny House est construite sur une remorque de 6,6 m, offrant suffisamment d’espace pour chacun. L’intérieur de cette Tiny House comprend une pièce principale de 12 m2 qui regroupe la cuisine, le salon, le coin repas et l’espace détente. Une salle de bains confortable est également présente, comprenant une douche, un lavabo et des toilettes. En plus de ces espaces, la Tiny House dispose d’une mezzanine de 7 m2, qui peut servir de zone de couchage et de rangement. Elle devrait prochainement être mise en vente, mais chaque futur propriétaire pourra personnaliser l’aménagement intérieur. Enfin, cette Tiny House est conçue pour être ouverte sur l’extérieur. Selon l’emplacement choisi, elle peut être complétée par un aménagement de jardin ou une terrasse, offrant ainsi un espace de vie supplémentaire en plein air.

Des tiny houses à 90 % recyclables

Sébastien met un point d’honneur à utiliser le plus possible des matériaux recyclables ou réutilisés. Ainsi, près de 90 % de matériaux recyclés constituent ces tiny houses. En effet, cette construction s’éloigne considérablement de l’utilisation exclusive du béton. Presque tous les éléments de la structure peuvent être recyclés ou, du moins, réalisés, avec des matériaux respectueux de l’environnement dans la mesure du possible. La structure elle-même est en bois, avec des aménagements intérieurs et extérieurs également en bois. Les isolants utilisés sont d’origine naturelle. Cependant, certains matériaux plus traditionnels sont nécessaires pour l’installation électrique ou l’éclairage. Concernant les prix, ils oscillent entre 30 000 et 50 000 €, en fonction des besoins et des choix des acheteurs. C’est notamment le cas si le choix se porte sur des matériaux électriques coûteux, sur des panneaux solaires ou des systèmes de récupérations des eaux de pluie.

À propos de JS-Tiny

JS-Tiny, basé à Saint-Léger sur Roanne dans le nord de la Loire, est un constructeur spécialisé dans les tiny houses. Fondée par Sébastien, JS-Tiny incarne un nouveau départ professionnel à l’âge de 43 ans. Fort d’une expérience en rénovation et en la construction d’une maison à ossature bois, Sébastien s’est lancé dans l’aventure des tiny houses. La passion du bois et son utilisation sous différentes formes, ainsi que la recherche de méthodes de construction respectueuses de l’environnement et économes en énergie l’ont naturellement amené vers l’univers des tiny houses. Chez JS-Tiny, ils s’engagent à créer des modèles sur mesure, adaptés à vos besoins, vos envies et vos usages. Ils ont également pour valeur d’utiliser de matériaux respectueux de l’environnement, issus en grande partie d’entreprises locales. Si vous souhaitez en savoir plus ou obtenir un devis pour votre tiny house JS-Tiny, rendez-vous sur le site officiel, js-tiny.fr.