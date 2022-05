Kleiner Nomade : Wilhelm, une Tiny House à seulement 9 900 euros

Vous rêvez d’une tiny-house en kit à construire vous-même, mais vous ne trouvez pas votre bonheur ? Et si vous tentiez de vous tourner vers nos voisins allemands et de faire confiance à Kleiner Nomade, l’un des plus grands constructeurs de tiny-houses outre-rhin ? Kleiner Nomade existe depuis quelques années déjà, et est spécialisé dans la construction de petites maisons en bois, écologiques et possiblement autonomes. Pour moins de 10000€ (hors frais de livraison), l’entreprise vous livre un kit de base que vous devrez construire vous-même. Pour vous prouver que l’on peut y vivre confortablement, l’un de leurs modèles, la Wilhelm, est disponible à la location. Tester avant d’acheter, ce peut être une bonne idée. On vous explique tout !

C’est quoi le kit de base de Kleiner Nomade ?

Concrètement, l’entreprise allemande propose deux modèles de kits:

Le kit brut Tiny House “PURE” qui débute à 9900€ et qui comprend toute la structure de la tiny-house et la remorque;

Le kit de base Tiny House “BASIC” qui débute à 11800€ et qui comprend en plus de la structure et de la remorque, les matériaux nécessaires à l’isolation (films étanches au vent et à l’air de pro clima, rubans adhésifs nécessaires, isolation en laine de mouton “Optimal” de Lehner Wool).

Découverte de la Wilhelm Tiny Home

La Wilhelm est installée sur une remorque à essieux tandem qui peut supporter au maximum 3.5 tonnes. Avec ce poids, elle sera limitée à la vitesse de 80 km/h. Avec sa largeur de 2.55 mètres et sa longueur de 7.28 mètres, il semble évident que cette petite maison n’est pas conçue pour être déplacée trop souvent, mais elle garde tout de même son appellation de tiny house, puisqu’elle est construite sur remorque. Cette tiny house est ce que l’on appelle une maison hors réseau, vous pouvez donc l’emmener partout (ou presque) sans dépendre des réseaux domestiques.

Une petite visite à l’intérieur ?

En entrant dans le Wilhelm, on découvre à gauche le salon qui offre un canapé et un bureau sur un sol chauffant. A droite, on trouve une cuisine en L avec réfrigérateur, table de cuisson, rangements, etc. Elle est évidemment alimentée en eau, via un système autonome installé sur la tiny. Toujours au rez-de-chaussée, on retrouve les toilettes et la salle de bains. A l’étage se trouve l’espace nuit avec un grand lit avec une fenêtre qui fait office de « tête de lit ». La tiny Wilhelm est conçue pour accueillir quatre personnes, car le canapé se transforme en lit d’appoint. Concrètement, si vous souhaitez construire vous aussi une tiny-house Wilhelm, vous devrez acheter le kit de base comme précisé ci-dessus et ajouter le reste que l’entreprise propose en option. En imaginant que vous souhaitiez le modèle « clé en main », elle vous reviendrait à environ 50 000€. L’entreprise annonce un délai de 8 semaines pour la livraison du cadre uniquement. Si vous souhaitez la louer et passer quelques jours dans la tiny Wilhelm, elle est disponible ici et se trouve près de Brême en Allemagne.

Les caractéristiques

Dimensions : Longueur : 7,28 m / Largeur : 2,55 m / Hauteur : 3,98 m.

Structure : Essieu tandem spécial Tiny House de 3,5 tonnes avec homologation 80 km/h.

Construction à ossature bois avec utilisation systématique de matériaux de construction écologiques.

Toit : en appentis avec une galerie.

Isolation : Laine de mouton vierge d’Autriche sans biocide certifiée par NaturPlus.

Lambris intérieur : Coffrage à rainure et languette en épicéa massif teinté blanc avec un léger biseau.

Sol : Planches massives en épicéa d’Autriche.

Menuiseries : Fenêtres en bois et portes en bois du Danemark avec vitrage de sécurité.

Installation du système d’eau de service/eaux usées : Service complexe et installation d’égouts.

Installation de l’alimentation électrique autonome : Préparation pour système photovoltaïque.

Chauffage : Radiateurs infrarouges (séjour) / Radiateurs sèche-serviettes (salle de bain)

Pour toutes demandes d’informations supplémentaires (devis, délais de livraison) vous pouvez contacter Kleiner Nomade sur leur page contact. L’entreprise étant située en Allemagne, la livraison devrait être possible en France.