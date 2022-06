Shell House : une incroyable maison organique perdue au milieu d’une forêt japonaise

Être propriétaire d’une petite maison perdue au milieu d’une forêt luxuriante où seul le gazouillis des oiseaux viendrait perturber notre journée… N’est-ce pas là, le rêve de bon nombre d’entre nous ? Vivre cette vie au milieu de la nature, c’est parfois aussi renoncer au confort d’une vie citadine et certains ne sont pas prêts à franchir ce cap ! Au Japon, l’architecte Tono Mirai, connu pour être le pionnier d’une architecture de la Terre, a conçu la Shell House, une maison toute ronde, organique qui allie nature, confort, écologie et modernité. Tout simplement magnifique, une petite visite virtuelle de cette cabane d’un nouveau genre s’impose… C’est parti !

La Shell House de Tono Mirai

L’architecte japonais est un spécialiste des maisons organiques, et sa dernière « œuvre d’art » se trouve dans les montagnes de Karuizawa, Nagano, avec vue sur le mont Asana, le volcan le plus actif de Honshu. Cette petite maison offre une surface de 58 mètres carrés et possède une forme de « coquille » … L’architecte a choisi de fermer les côtés Ouest et Nord, les plus « froides » et d’ouvrir les côté Sud et Est, les plus exposées à la chaleur du soleil. Pour parer l’humidité qui pourrait s’infiltrer par le sol, le concepteur a installé sa petite maison organique sur un socle de 1,20 mètres de hauteur.

La petite cabane de Mirai est construite en bois et en terre, des matériaux qui proviennent directement des forêts environnantes et n’a utilisé que des matériaux naturels pour la conception de la maison. Pour lui, la maison des bois évoque la force vitale de la nature. La porte en bois se trouve encastrée dans la coque, s’ouvrant sur l’espace de vie du rez-de-chaussée et la terrasse en bois avec la porte coulissante. Aucun clou, ni vis, n’ont été utilisés, tout a été construit avec une technique de menuiserie japonaise qui utilise sept poutres qui se connectent à une poutre ronde disposée au centre de la structure.

L’intérieur de la Shell House

En pénétrant dans la Shell House, on trouve d’abord une plate-forme surélevée, totalement ouverte qui permet de manger, se détendre et même dormir puisqu’un lit futon a été prévu à cet effet. A l’arrière de cette seule pièce, se trouve une petite salle de bain et des espaces de rangement. A l’étage, se trouve un espace de vie et une chambre à coucher qui comprend également de nombreux rangements. Les poutres du toit sont comme courbées et laissent entrer la lumières par de petites ouvertures à chaque extrémité.

Mais au fait, c’est quoi une maison organique ?

Une maison organique ne rentre dans aucun cadre de construction traditionnel… Par définition, une maison organique est une maison VIVANTE qui est construite dans le respect de la Nature et des Hommes. Le concept de la maison organique date du début du XXème siècle grâce aux écologistes avant-gardistes qui bâtissent ces maisons. Leur créativité et leur imagination n’ont alors aucune limite tant que la nature est respectée. Les maisons organiques sont souvent un mélange harmonieux d’architecture, de sculpture et de philosophie.

Elles sont souvent des maisons d’artistes, ou de personnages intrinsèquement liés à la nature… Les maisons de hobbit peuvent être considérées parfois comme des maisons organiques… Mais il est difficile de définir clairement ce genre de maisons tant les possibilités de créations sont étendues. La petite maison japonaise répond à tous les critères d’une maison organique et elle est tout simplement magnifique non ? Plus d’infos : tonomirai.com