Une étrange maison container rose bonbon et hors réseau, perdue au milieu du désert

C’est décidé ! Pour les prochaines vacances vous souhaitez vous rapprocher de la nature, vivre en autonomie avec votre famille… Vos congés, vous les imaginez loin de France, au milieu de nulle part, dans un habitat insolite où vous seriez entourés de lièvres, d’ânes et avec une vue sur la montagne environnement… Avant de vous embarquer à la découverte de ce qui pourrait être votre lieu de villégiature, nous préférons que vous sachiez que cette maison se situe aux Etats-Unis, qu’elle est de couleur rose bonbon… Qu’elle ne possède ni eau, ni électricité, ni Wifi évidemment, et qu’il faudra y arriver de jour, car les routes pour y accéder sont très dangereuses ! Si tout cela ne vous effraie pas, découvrez tout de suite la maison Big Bend. C’est parti !

La maison Big Bend

Définir cette maison est un peu compliqué, on oscille entre cabane de chantier et cabine de plage… Ce que l’on sait c’est que cette maison est faite avec un seul et unique container peint en rose bonbon ! Perdue au milieu de ce qui semble être une plage de sable, dans le parc national de Big Bend à Brewster County, Texas, États-Unis. Cette maison est à louer sur Airbnb et si l’on en croit les prévisions, elle ne serait pas disponible avant le mois de novembre 2022… Autant dire que cette maison sans rien autour et avec peu de choses à l’intérieur semble plaire à de nombreux voyageurs !

Que trouve-t-on à l’intérieur ?

On vous l’a déjà dit, ne comptez pas avoir l’eau courante, ni l’électricité, ni même le gaz dans cette maison container… Les propriétaires vous fourniront tout de même une lampe à piles, un réchaud de camping et un matelas ! Le container de 2.45 mètres de large sur 6 mètres de long se trouve au milieu d’un domaine de 80930 m², vous ne risquez pas d’être ennuyés par les voisins… Peut-être par les animaux qui vivent dans le parc ?

La cerise se trouve sur le toit !

Les propriétaires ont aménagé une jolie terrasse sur le toit du container, histoire de vous immerger encore un peu plus dans la nature environnante… La journée, il se fait poste d’observation pour observer la faune sauvage. Et le nuit, la terrasse se transforme en panorama géant pour admirer le ciel étoilé tranquillement allongé dans les chaises longues prévues à cet effet !

Combien coûte la location de cette étrange maison ?

Si vous aimez vivre de nature (ou d’amour) et d’eau fraîche, cette maison container est faite pour vous… Pour 72$ (70€) la nuit, elle est à vous… Et contrairement à de nombreuses locations insolites de ce type, vous êtes autorisés à ne réserver qu’une seule nuit si le cœur vous en dit… Pour la louer c’est par ici, mais il faudra donc vous rendre au Texas !