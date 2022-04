Cette maison (avec plans) n’a pas été construite dans les arbres, mais autour des arbres !

Parfois, certains souhaitent devenir propriétaires à la condition de ne pas dénaturer l’environnement… Mais lorsqu’il s’agit d’une construction traditionnelle, ce n’est évidemment pas toujours évident. Il faut déboiser, creuser des fondations et forcément tailler dans la forêt, les arbres, etc. En Argentine, dans la station balnéaire de Villa Gesell, à 400 kilomètres de Buenos Aires, les clients des architectes Martin Fernandez de Lema et Nicolas Moreno Deutsch devaient être très exigeants et très respectueux de la nature. Leur projet peut sembler un peu fou, puisqu’ils voulaient une maison de 133 m², en pleine forêt mais sans qu’aucun arbre ne soit coupé…. Présentation.

Une forêt luxuriante intouchable !

Dans cette région d’Argentine, la forêt est, comme dans tous les pays du monde, un écosystème qu’il faut protéger à tout prix, ou presque ! Pins, peupliers noirs, acacias, terres boisées et rivages vierges… Un petit paradis sur terre qu’il faut préserver. Si protégé, que le code de l’urbanisme de cette région ordonne des espaces libres tout autour des maisons, et limite l’abattage d’arbres. Un couple qui souhaitait respecter ce code de l’urbanisme local à la lettre a désiré une maison dans la forêt, avec tout le confort mais sans toucher aux arbres environnants.

Littéralement, une maison dans les arbres

Lorsque l’on observe la maison et ses extérieurs, on peut vite s’apercevoir que cette demeure a été construite autour des arbres et non l’inverse. Les architectes ont imaginé les chemins d’accès et les terrasses, autour des arbres… Ils ont donc formé des petits trous dans le plancher des terrasses, afin que chaque arbre sur le chemin ait son espace. Et le porche de la maison est juste exceptionnel ! Il a été percé de trous afin que les arbres puissent continuer à pousser, tout en servant de support au toit du porche.

Une cabane « dans » les arbres, pas vraiment !

Difficile de décrire cette drôle de maison complétement entourée de troncs d’arbres… Elle donne vraiment l’impression d’avoir été posée en prenant garde de ne « blesser » aucun arbre autour. L’extérieur de la maison est évidemment en bois, et semble se confondre avec l’environnement naturel. Cette grande maison dans la forêt est aussi belle à l’extérieur qu’à l’intérieur !

L’intérieur de cette maison dans les bois !

A l’intérieur, on peut découvrir, au rez-de-chaussée, un grand salon, un coin cuisine et une immense terrasse intérieur-extérieur… A l’étage, on retrouve les chambres, et d’immenses fenêtres qui illuminent ce magnifique espace. La surface de cette maison est impressionnante, qui se fond dans la nature. Sur les plans fournis ici, on peut également se rendre compte que le rez-de-chaussée semble imbriqué dans la butte, et que la terrasse a justement été posée sur celle-ci… Cette maison est presqu’un œuvre d’art ! Et on adore le fait que la nature ait été préservée; ce n’est pas toujours le cas lorsqu’il s’agit de construire des maisons en forêt !