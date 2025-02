Sterckeman Easy 366 PE, une mini caravane minimaliste et ultra-légère

Les vacances d’été approchent, nous allons enfin sortir du froid hivernal pour nous diriger vers le printemps, les beaux jours, et les apéros en terrasse. Cette année, vous rêvez de partir à l’aventure sans vous ruiner ni tracter un mastodonte sur la route ? Je vous invite à découvrir la Sterckeman Easy 366 PE qui pourrait bien être votre meilleure alliée ! Avec son PTAC de seulement 750 kg, cette caravane ultra-légère s’adapte à une large gamme de véhicules et promet une conduite en toute sérénité. Compacte, économique et fonctionnelle, elle incarne le retour à l’essentiel du caravaning, sans sacrifier le confort. Allez, embarquement immédiat pour une immersion dans ce petit cocon roulant !

Une caravane qui mise sur la simplicité et la praticité

Dès le premier regard, la Sterckeman Easy 366 PE séduit par sa légèreté et sa maniabilité. Avec un poids en ordre de marche de 668 kg, elle se manipule facilement à la main, une fois sur place, on revient au bon vieux temps des « vraies caravanes » et accessoirement à l’essence même du camping. Néanmoins, elle s’inscrit dans la modernité avec son fonctionnement « plug and play » ? Un réel bonheur : une simple prise de courant suffit pour être opérationnel, sans s’encombrer des contraintes du gaz. En option, on peut aussi opter pour le pack Safety avec l’antilacet AL-KO AKS3004 que Méline vous présentait dans cet article, et des amortisseurs, afin de maximiser la stabilité et le confort de conduite. Avec cette caravane, pas de stress : elle se fait vite oublier derrière la voiture et passe partout, du petit chemin de campagne aux routes sinueuses de montagne.

Un rapport qualité-prix imbattable

Son prix est l’un des plus attractifs actuellement, car à 15 990 €, difficile de trouver mieux ! L’Easy 366 PE s’impose comme l’une des options les plus abordables du marché, rivalisant avec d’autres modèles bien plus onéreux. Alors certes, elle joue la carte du minimalisme, mais elle reste parfaitement fonctionnelle pour des escapades estivales en famille. Avec ses deux espaces nuit, une dinette convertible en lit double (137 × 190 cm) et des lits superposés à l’arrière, elle accueille jusqu’à quatre personnes. En revanche, l’intimité est réduite, notamment pour les enfants à l’arrière. Pour un meilleur confort, un surmatelas peut être un bon investissement.

Un modèle conçu pour l’été, mais bien pensé

Soyons honnêtes, l’Easy 366 PE n’est pas taillée pour l’hiver. Pas de chauffage ni de chauffe-eau, ce qui en fait un modèle plus adapté aux beaux jours. En revanche, elle encourage la vie en extérieur avec un auvent et un salon de jardin. Son équipement, bien que minimaliste, répond aux besoins essentiels : réfrigérateur de 86 L, plaque à induction un feu, WC chimique et quelques rangements malins, comme un grand espace sous le lit inférieur relevable. Seul hic : la charge utile est limitée à 82 kg, il faudra donc veiller à bien répartir le poids pour éviter tout déséquilibre sur la route.

Plus d'informations sur le site du constructeur.