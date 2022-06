The Black Box, une superbe maison container de style scandinave composée de deux modules de marchandise

Si vous avez l’habitude de suivre nos publications, vous avez sans doute remarqué que nous aimions beaucoup vous faire découvrir d’incroyables maisons. Qu’elles soient à vendre, à louer ou à autoconstruire, les maisons insolites deviennent un marché porteur de l’immobilier, et il est toujours intéressant de voir ce qui se fait dans le monde entier, avant, peut-être de construire la vôtre… A Khamloops dans la province de la Colombie Britannique au Canada, se trouve la jolie maison container de Catherine. La Black Box vous accueille au bord du lac Thompson dans un écrin niché au cœur de l’Okanagan. Découverte !

Deux options pour cette maison…

La Black Box peut être louée en totalité ou en partie avec un petit studio container parfaitement aménagé. La maison est évidemment plus grande, mais le studio adjacent est déjà magnifique ! La maison offre deux chambres séparées et le studio, une seule pour un couple. Qu’elle que soit l’option choisie, vous vous détendrez avec une vue imprenable et un design intérieur dans le style scandinave, apaisant et inspirant le calme et la sérénité. La maison entière est construite avec 4 containers, deux grands modèles ont été collés l’un à l’autre pour former la maison principale et deux petits ont été posés en face pour former le studio… Les deux espaces sont séparés par un joli porche qui surmonte les deux structures.

L’intérieur de la Black Box

L’intérieur de la maison container a été aménagée dans le plus pur style scandinave. Minimaliste mais fonctionnelle et confortable, elle dispose d’une chambre, d’une kitchenette, d’un salon, d’une salle de bain avec WC. S’installer dans cette superbe maison perdue en forêt ne veut pas dire se déconnecter du monde: vous pourrez partager vos incroyables photos sur Instagram puisque la Wifi est disponible gratuitement. Dans la chambre, c’est un lit Queen Size avec surmatelas en mousse hyper confortable qui vous permettra de dormir comme des bébés, au milieu de la nature…

Pour vous installer, prenez juste quelques vêtements, le reste vous est fourni (vaisselle, linge, magazines, jeux, télévision etc.). En saison, vous pourrez également utiliser la cuisine d’été mise à disposition par les hôtes qui vivent à l’année dans la partie « maison » et avec qui vous devrez faire passage commun entre les deux maisons… Vous pourrez aussi emmener vos animaux de compagnie, ils sont les bienvenus dans la Black Box !

Combien coûte une nuit dans la Black Box ?

Si vos pérégrinations estivales vous emmènent jusqu’en Colombie Britannique, vous pourrez louer cette superbe maison container qui se loue pour environ 222€ la nuit pour deux personnes, frais de service compris. Vous pouvez louer la partie « studio » ici sur Airbnb ! Nous n’avons pas trouvé les informations de tarifs concernant la location de la maison container dans sa totalité, mais vous pouvez vous renseigner via le site officiel blackboxcontainerhome.com.

Et voici comment la propriétaire des lieux, Catherine décrit sa jolie maison container : Bienvenue à la maison des conteneurs Black Box. Design contemporain avec mobilier scandinave. Grandes fenêtres du sol au plafond, porte coulissante en verre, entrée couverte pour manger et se divertir en plein air. Offrant deux suites séparées, cette maison conteneur permet une expérience vraiment unique et mémorable. Et sincèrement, nous la croyons sur parole tant elle est jolie cette maison !