Tiny House : cette luxueuse maison mobile dispose de sa propre terrasse avec véranda (avec plans)

Lorsque l’on fait le choix de vivre dans une tiny-house, il faut aussi accepter de « vivre à l’étroit ». Ces petites maisons ne dépassent que rarement 20 m² de surface habitable, et encore, c’est déjà une grande tiny-house ! Si vos futurs voyages vous emmènent aux Etats-Unis, et plus précisément en Caroline du Nord, nous vous proposons une halte dans la Roost 36: cette tiny-house géante de 36 m² possède en bonus une superbe terrasse couverte. Un bon plan pour prendre le café à l’extérieur même quand le temps est maussade. Embarquement immédiat vers la Caroline du Nord !

Une tiny-house plus grande que celles que l’on connaît

Cette tiny-house a été conçue par Perch & Nest et possède donc une terrasse couverte. Ce qui la rend évidemment plus difficile à déplacer et la classerait donc plutôt dans la catégorie mobil home. A l’intérieur de la Roost 36, on peut facilement y vivre à quatre personnes puisqu’elle intègre deux mezzanines. Au vu de ses dimensions, elle aura un peu de mal à s’exporter en Europe où les infrastructures sont bien moins larges qu’aux Etats-Unis. En revanche, rien ne vous empêchera de vous lancer dans une construction similaire, puisque les plans sont disponibles.

Visite guidée

Avec ses deux grandes baies vitrées, c’est un bain de lumière que l’on prend avant même d’avoir franchi la porte. Les portes fenêtres offrent un accès direct à l’extérieur, et bien sûr à la terrasse. Grâce à ses baies vitrées, l’espace semble comme agrandi. La lumière provient aussi du toit de la tiny-house dans lequel sont installés des puits de lumière. Au rez-de-chaussée, on retrouve la pièce de vie, la terrasse, la salle de bain et le coin cuisine. L’étage composé de deux mezzanines se réserve aux couchages et peut accueillir deux matelas kingsize; quatre personnes peuvent donc investir les lieux sans aucun problème.

Comment la louer ?

La Roost 36 se trouve exactement à Winston-Salem, Caroline du Nord, États-Unis. Vous pouvez la louer pour une nuit ou une semaine sur la plateforme Airbnb. A votre arrivée, vous pourrez compter sur un nettoyage renforcée, la maison pour vous seuls, et une arrivée à votre convenance, puisqu’elle est équipée d’une serrure connectée. Géographiquement, elle se situe à quelques minutes du centre-ville de Winston-Salem, autrement appelée la Cité des Arts. Entre nature et culture, vous n’aurez pas vraiment à choisir puisque cette tiny-house vous offre les deux ! Quant au prix, il faudra compter 181€ la nuit pour deux personnes, ce qui comprend la location de la petite maison, les frais de ménage et de services, ainsi que les taxes de séjour.

Et sinon, que découvrir à Winston Salem ?

Cette charmante ville de Caroline du Nord est la quatrième plus grande de l’état; elle est aussi la « capitale » du comté de Forsyth. Elle compte environ 200 000 habitants, ce n’est donc pas une petite bourgade en plein milieu du Texas. Elle est appelée la cité des Arts car on y trouve l’École des Arts de l’Université de Caroline du Nord (University of North Carolina School of the Arts). Et concernant les arts dans la ville, vous n’aurez que l’embarras du choix avec le North Carolina School of the Arts, le Winston-Salem Symphony, le Piedmont Opera Theater, le Sawtooth Center for Visual Arts ou encore le Stevens Center for the Performing Arts.