Tiny-House : une entreprise propose des mini-maisons « de style nordique » à moins de 8.000 euros !

Acquérir un bien immobilier est le rêve d’un grand nombre d’entre nous. Quitter la maison familiale et ses disciplines, voler de ses propres ailes, avoir un chez soi avec toutes les libertés que cela comporte, nous sommes nombreux à le vouloir mais malheureusement, cela n’est pas donné à tout le monde en raison de son coût très onéreux…sauf si vous vous trouvez au Tennessee !

En effet, ce jeudi 05 novembre 2020, Narcity nous rapporte qu’il est possible de devenir propriétaire d’une maison au Tennessee même si vous avez moins de 10.000 euros, de 9.000 euros ou même de 8.000 euros. En vérité, vous pouvez acheter une maison neuve pour seulement 9.000 dollars, soit environ 7.600 euros. Encore mieux, l’entreprise promet de livrer votre maison où vous voulez…

Petit budget, petite maison mais…neuve !

Adepte du minimalisme, cette petite maison de style nordique fera votre bonheur, du moins pour une première acquisition immobilière, surtout si vous débutez dans le milieu professionnel ou si vous souhaitez juste quitter le nid familial.

La taille standard de cette maisonnette, située à Monterey, au Tennessee, mesure environ 4 mètres sur 2 mètres avec 12 mètres carrés de surface habitable. Vous disposerez à l’intérieur d’une petite cuisine, d’une salle de bain et d’un coin salon confortable avec une grande fenêtre qui vous permettra de profiter de la vue des alentours.

Personnalisable et livrable !

Un autre point fort de cette maison, c’est qu’elle est fabriquée sur commande et qu’ainsi, vous pourrez la personnaliser à souhait. Et dernier point, mais non pas des moindres, vous pourrez vous faire livrer votre maison dans la localité que vous désirez, mais il serait étonnant qu’ils livrent leurs maisons en France pour ce tarif… !

Cette maisonnette pourrait être l’occasion que vous attendiez pour saisir enfin votre indépendance ! D’autant plus qu’il est de notoriété publique que le prix des maisons et des appartements est largement loin des 9.000 dollars affichés pour cette petite maison nordique !

