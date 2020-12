Traveler’s Paradise : cette incroyable « Tiny House » peut accueillir jusqu’à 8 personnes !

Si certains préfèrent un modèle épuré, minimaliste, avec vraiment l’esprit voyageur, d’autres préfèrent vraiment voir en ces habitations déplaçables, une mini-version de leur maison ou appartement de rêve, avec vraiment le maximum de commodités et de confort. C’est le cas notamment de cette tiny house appelée Traveler’s Paradise ou le paradis du voyageur en français, qui a été vendue au prix de 111.300 dollars.

Une tiny house pouvant accueillir des lofts, une cuisine équipée et toutes les commodités

Cette tiny house a été conçue par Mint Tiny House Company, qui fabrique des modèles de camping-cars et de tiny house depuis 2014. Cette maison atypique a été conçue à partir de leur modèle Canada Goose, une tiny house qui fait environs 13 mètres de long.

Dans son cas particulier, le commanditaire de Traveler’s Paradise a opté pour le plus grand modèle avec quelques personnalisations en plus. Cette tiny house fait également 2,6 mètres de large et 4 mètres de haut, remorque et roues comprises.

Le client a demandé, par exemple, à ce que les murs soient peints en blancs brillants avec une touche de noire sur le bois et les luminaires. Cette tiny house comprend également trois chambres, dont une chambre en bas et deux lofts qui peuvent accueillir jusqu’à huit personnes.

La hauteur intérieure fait moins de 2 mètres 20. Toutefois, on trouve sous les espaces loft, une salle de bain, un salon et une chambre qui font une hauteur de 2 mètres environ.

La maison a été construite en 2 mois seulement

Dans le loft, la hauteur est réduite à 1 mètre 10 mais question dimension, le premier loft fait 20 mètres carrés et le second loft fait 17 mètres carrés. Les espaces du bas comprennent également des toilettes, une douche et un lavabo. Quant à la chambre du bas, elle mesure 2 mètres 40 de long et 2 mètres 20 de large et, selon son commanditaire, elle pourra non seulement servir de bureau ou encore de chambre d’enfant.

Le Traveler’s Paradise est également doté une cuisine équipée de plusieurs plaques de cuisson, d’évier, d’un réfrigérateur et d’un congélateur ainsi que plusieurs comptoirs et espaces de rangement. Les constructeurs ont également inclus un système de chauffage et de climatisation pour réguler la température intérieure de la tiny house. Au final, la construction de cette maison a pris huit semaines à l’entreprise.

Plus d’infos :

Designer : Mint Tiny House Company™

Site officiel : minttinyhomes.com

Page Instagram : minttinyhomes

Page Facebook : minttinyhomes