Un étrange studio de jardin inspiré d’une serre à ananas qui s’assemble comme un jeu de construction

Le télétravail se démocratise depuis deux ans, et est parfois même devenu la norme pour certains employés. Pour les autoentrepreneurs, cela peut également être un choix que de travailler chez soi, derrière un écran. Mais on ne va pas se mentir, ce n’est pas toujours évident de travailler au milieu du salon pendant que la famille s’active autour de nous. Et souvent, à l’intérieur de la maison, la configuration des lieux ne permet pas de s’offrir un « vrai bureau » pour travailler dans le calme et la concentration ! Il faut même parfois sortir à l’extérieur pour passer un coup de téléphone professionnel sans être déranger par toute la maisonnée ! Le studio de design Ben Allen propose un dispositif original pour les télétravailleurs : A Room In The Garden, ou une pièce dans le jardin… Ce studio conçu à plat et qui s’auto-assemble est peut-être la solution de demain si vous possédez un petit bout d’extérieur ! Présentation.

A Room In The Garden c’est quoi ?

Les architectes du studio Ben Allen décrivent leur petit studio comme un « jardin fou » qui s’inspire de l’architecture du Dunmore Pineapple, une des plus étranges demeures du XVIIIème siècle en Ecosse. Elle est située dans le parc Dunmore, et c’est en fait une serre chauffée construite en 1761 par le 4e comte de Dunmore, dans laquelle étaient cultivés des ananas. C’est d’ailleurs le motif de la peau de l’ananas que l’on retrouve sur le pourtour de cet étrange studio de jardin… L’aspect extérieur est un dégradé de verts, en losanges un brin fantaisistes… Ce revêtement n’a d’ailleurs pas été choisi par hasard, il est évidemment fait pour se fondre dans la nature… Elle est tout de même un peu surréaliste cette « Room In The Garden » vue d’extérieur !

Que découvre-t-on à l’intérieur ?

L’intérieur est tout aussi surprenant que l’extérieur: une fois assemblée, la pièce de jardin ressemble à une yourte avec sa charpente apparente et son puits de lumière perché sur le toit ! Ne cherchez pas la profusion de meubles et d’aménagements dans cette maison un peu surréaliste… En face de la porte d’entrée, on trouve une planche qui permet de créer un espace détente. En face de cette planche, une autre qui se destine à la fonction de bureau. Et de chaque côté, des étagères pour ranger vos papiers et documents, ou vos livres si vous décidez de la convertir en espace détente ! Devant la planche destinée au bureau, une immense fenêtre que les concepteurs envisagent pour pouvoir surveiller les enfants qui jouent dans le jardin pendant que vous travaillez au calme ! Les différentes déclinaisons de vert et de gris qui colorent l’intérieur apportent immédiatement la sérénité au lieu… C’est assez bluffant !

Une fabrication originale

Le Studio Ben Allen a utilisé des technologies modernes comme le fraisage CNC ou la fabrication numérique pour ce joli petit studio de jardin. Ils ont choisi la fabrication numérique sous la forme d’une technologie de découpe CNC à plat 2D. Ils ont également mis un point d’honneur à ce que leur processus de construction soit accessible à de nombreux futurs acheteurs.

Grâce à cette technologie, la petite yourte est livrée à plat et les pièces s’emboîtent comme des LEGO grâce aux encoches prévues. L’un des architectes explique que cela a l’avantage de maximiser les performances structurelles du bois et d’éviter le besoin de mesurer sur site. Chaque élément est donc numéroté et s’emboîte avec le numéro qui le suite. Le studio Ben Allen affirme que grâce à ce procédé, ils facilitent la tâche des clients, mais que cela permet aussi de limiter les composés volatils pendant la fabrication et de n’utiliser que très peu de matériaux de construction. Nous, on trouve cette Room In The Garden absolument charmante et vous ? Plus d’infos : studiobenallen.com