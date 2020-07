Smartphone : plusieurs marques pourraient proposer dès 2021 une recharge de 100 et 120W en 20 minutes

Qui n’a jamais oublié de recharger son smartphone pour se retrouver avec une batterie quasi vide au milieu de la journée ? Aujourd’hui et quelque soit la marque de son smartphone, il faut plusieurs heures pour avoir une batterie pleine… Excepté le Xiaomi Mi 10 Pro qui se recharge en 45 minutes, cette technologie n’est encore que très peu disponible.

Pourtant si l’on en croit certains constructeurs chinois et certaines « fuites » sur internet, on pourrait recharger son smartphone en 20 minutes d’ici 2021. Le secret, la recharge rapide à 100W contre 50W pour l’actuel Xiaomi… Toujours est-il que les constructeurs sont dans les starting-blocks pour leurs nouveaux modèles.

La recharge rapide à 100W et 120W sera donc probablement le futur produit d’appel de marques comme Asus, Xiaomi ou encore Nubia Red Magic et Vivo Igoo ! Toujours selon Android Authority, l’utilisation du prochain processeur Qualcomm permettra la recharge en 20 minutes chrono !

Les informations filtrent doucement, et si, rien n’est pour le moment officiel, il semblerait que ce soit bien une avancée importante pour ces marques chinoises qui progressent à vitesse Grand V !

Il reste cependant un point à améliorer. De la charge à 100W découlerait des pertes de capacité des batteries. Xiaomi stagne donc à 50W pour le moment et c’est déjà une belle performance. Connaissant la pugnacité et les performances des récents constructeurs, on ne doute pas une seconde que cette technique verra le jour rapidement.

L’effervescence autour de ces chargements ultra rapides pourraient donner des sueurs froids aux marques qui pensent ne plus avoir à faire leurs preuves… On ne doute pas non plus qu’ils prendront le train en marche et proposeront à leur tour des technologies similaires… Pour nous consommateurs, les problèmes de câble et de chargeur ou de batterie externe ne seront plus que de lointains souvenirs…

