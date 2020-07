Erica, un robot IA a décroché le premier rôle dans un film de science-fiction

C’est une grande première pour l’histoire du cinéma ! Un robot dopé à l’intelligence artificielle vient en effet de décrocher le rôle principal dans un film de science-fiction ! Elle s’appelle Erica et sera le tout premier robot humanoïde à être la vedette d’un long-métrage.

Un film à 70 millions de dollars : D’après les informations rapportées par Hollywood Reporter, Erica sera en tête d’affiche d’un film de science-fiction intitulé « b ». Avec un budget de 70 millions de dollars, le long-métrage est une coproduction entre Bondit Capital Media, Happy Moon Productions et Ten Ten Global Media. Il a également été dévoilé que trois experts des effets spéciaux, Eric Pham, Tarek Zohdy et Sam Khoze, sont en charge du scénario. Quelques scènes ont déjà été filmées au Japon l’année dernière, tandis que le reste du tournage est prévu en Europe pour 2021.

Erica va jouer son propre rôle dans « b » : le film raconte l’histoire d’un chercheur qui a réussi à développer un programme pour améliorer l’ADN humain. Le scientifique est parvenu à créer un robot boosté à l’intelligence artificielle qui sera interprétée par Erica.

Un robot IA qui a appris à jouer !

Erica a été créée par deux scientifiques japonais, Kohei Ogawa et Hiroshi Ishiguro. Spécialisé en robotique, le duo avait à l’origine imaginé et conçu le robot pour présenter le journal TV et non pour devenir actrice. Ogawa et Ishiguro ont ainsi dû lui « enseigner » le métier de comédienne : « [Erica] a été créée à partir de zéro pour jouer le rôle », explique Sam Khoze. « Nous avons dû simuler ses mouvements et ses émotions à travers des séances individuelles, comme contrôler la vitesse de ses mouvements, parler de ses sentiments et encadrer le développement du personnage et le langage corporel. »

En deux ans, Erica a fait d’énormes progrès, mais ce n’est pas encore ça. Ses concepteurs ont en effet admis que le robot n’est pas encore tout à fait au point. La production cherche d’ailleurs une véritable actrice pour la remplacer sur certaines scènes.

Une menace pour les stars du cinéma ?

À l’heure où la pandémie de Coronavirus continue de chambouler complètement l’industrie du cinéma, la technologie offre de nombreuses alternatives pratiques. Elle a d’ailleurs déjà fait ses preuves avec le dernier film Star Wars, « The Rise of Skywalker », dans lequel l’actrice Carrie Fisher, alors décédée, fait plusieurs apparitions grâce à des effets visuels avancés. De même pour le film « Finding Jack » qui va ressusciter numériquement James Dean. Et maintenant avec Erica, les acteurs et comédiens ont peut-être du souci à se faire. C’est avec impatience qu’on attend de voir le film qui la mettra en vedette !

Photo d’illustration Ociacia / Shutterstock