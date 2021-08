Et si le secret pour bien dormir était tout simplement d’écouter son corps ?

Pour bien commencer une journée, la chose essentielle est de bien dormir. En effet, tenir une journée entière avec une nuit de sommeil trop courte peut-être difficile. Cependant, nous sommes tous à peu près capables de savoir de combien d’heures nous avons besoin pour être en forme.

Des personnes vont être plutôt “du matin” et d’autres du soir; certains vont avoir besoin de beaucoup d’heure de sommeil, d’autres très peu. Des individus auront une meilleure concentration le matin que le soir et d’autre, au contraire, seront plus productifs le soir que le matin.

Pourquoi sommes nous plutôt du soir ou du matin ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le fait d’être plus productif à un moment de la journée plutôt que l’autre n’est pas lié à nos habitudes ou notre état d’esprit. En effet, tout cela est quelque chose d’inné, d’ancré dans notre organisme. Ce phénomène est particulièrement lié au chronotype: celui-ci correspond au rythme biologique de notre organisme. Autrement dit, notre horloge interne qui « décrit chez chaque individu sa tendance à être plus efficace le matin ou le soir » selon Futura-Sciences. Selon des études antérieures, il existe trois rythmes biologiques : le lève-tôt, le lève-tard ainsi que le ni matinal et ni nocturne.

Selon le Dr Breus, médecin spécialiste des troubles du sommeil ainsi que psychologue clinicien à Los Angeles, « Chaque individu possède une horloge biologique maîtresse à l’intérieur de son cerveau, ainsi que des dizaines d’horloges plus petites disséminées dans son corps. Mais, d’une personne à l’autre, ces horloges n’indiquent pas toutes la même heure. Celles de vos amis, de votre partenaire ou de vos enfants sont susceptibles de fonctionner à un rythme différent des vôtres ».

À quel animal ressemblons-nous ?

Selon une étude du Dr Breus, il existerait en réalité quatre rythmes biologiques différents et non pas trois; le spécialiste des troubles du sommeil a décidé de les classer selon des noms d’animaux: le dauphin, le lion, l’ours ainsi que le loup.

Afin de savoir quel serait l’animal correspondant à votre rythme biologique, il est possible d’effectuer un test en ligne. Pour participer à ce test, il vous suffit de vous rendre sur le site the power of when.com. Celui-ci, dont le sujet porte uniquement sur les troubles du sommeil, vous aidera a savoir quel rythme vous devez suivre pour être en forme toute la journée. Afin de vous aider, voici une description vague du type de dormeur et de son animal correspondant :

Le dauphin correspond à quelqu’un de couche-tard et de lève-tôt. Il s’agit d’un petit dormeur qui est plus sujet aux insomnies.

correspond à quelqu’un de couche-tard et de lève-tôt. Il s’agit d’un petit dormeur qui est plus sujet aux insomnies. Le lion correspond à un lève-tôt, très productif le matin. Cependant, le soir venu, il est nettement moins actif et sa seule obsession est d’aller dormir.

correspond à un lève-tôt, très productif le matin. Cependant, le soir venu, il est nettement moins actif et sa seule obsession est d’aller dormir. L’ours quant à lui est adaptable; il fait des nuits normales mais peut se sentir fatigué tout au long de la journée en cas de manque de sommeil. La majorité des individus appartiennent à cette catégorie.

quant à lui est adaptable; il fait des nuits normales mais peut se sentir fatigué tout au long de la journée en cas de manque de sommeil. La majorité des individus appartiennent à cette catégorie. Le loup, lui, est un couche-tard qui déteste le matin mais se montre très productif au soleil couchant.

Le Dr Breus conclue que « La science est catégorique : si vous écoutez votre horloge interne, votre vie s’améliorera immédiatement ». En effet, écouter son corps et son horloge interne reste la meilleure solution pour être en forme et avoir une meilleure qualité de vie. Et vous ? Êtes-vous plutôt lion ou loup ? Faites le test et vous saurez !