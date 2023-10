Tabagisme : une étude scientifique révèle les trois moyens les plus efficients pour dire adieu à la cigarette

« Fumer tue », « Fumer nuit à vos poumons », « Fumer provoque des crises cardiaques ». Ces slogans préventifs, tous les fumeurs les voient inscrits en gros plan sur leurs paquets de tabac ou de cigarettes chaque fois qu’ils en grillent une. Ces paquets montrant des images chocs et des slogans explicites ont été instaurés en 2005 avec la loi du 26 juillet et étaient censés ralentir la consommation de tabac. Près de 20 ans plus tard, nous sommes toujours 12 millions à fumer quotidiennement contre 14 millions en 2005. Et parmi ces 12 millions de fumeurs, certains aimeraient beaucoup se passer de cette addiction, mais n’y parviennent pas. Nous vous proposons de découvrir trois méthodes identifiées comme efficaces pour arrêter de fumer.

Comment a été menée cette étude ?

L’étude a été publiée dans la revue Cochrane Database of Systematic Reviews et réalisée par une équipe de chercheurs de d’Oxford, au Royaume-Uni. Cette étude a été menée sur 157 179 fumeurs qui ont réalisé 319 essais randomisés contrôlés (ERC), pour tenter d’arrêter de fumer pendant au moins six mois. « La meilleure chose qu’une personne qui fume puisse faire pour sa santé est d’arrêter de fumer. Le tabagisme reste la principale cause de maladies et de décès évitables dans le monde, et bien que de nombreuses personnes souhaitent arrêter de fumer, il peut être difficile de le faire », explique Jamie Hartmann-Boyce, auteur de cette étude. Le premier facteur d’addiction, pour un fumeur, c’est la nicotine, cette substance crée la dépendance et « emprisonne » le cerveau. Sans aucune aide, seuls 6 fumeurs sur 100 seraient capables d’arrêter de fumer. Parmi tous les tests réalisés, trois méthodes se sont révélées plus efficaces que les autres : la varénicline (Champix), le Champix combiné à la cystine et les e-cigarettes à la nicotine.

Méthode 1 : la varénicline (Champix) seule

Le Champix renferme une substance qui se lie aux récepteurs nicotiniques du cerveau, contribuant ainsi à atténuer les symptômes de sevrage et à diminuer les sensations de plaisir associées à la consommation du tabac. Selon l’étude, 14 % des fumeurs seraient parvenus à arrêter leur consommation pendant six mois, au moins. En France, le Champix peut être prescrit sur ordonnance par votre médecin traitant, mais il n’est plus remboursé par la Sécurité sociale.

Méthode 2 : la cytisine

La cytisine est une molécule utilisée dans les patchs anti-tabac qui, eux aussi, se révèlent efficaces pour arrêter de fumer. Toutefois, les chercheurs estiment qu’en la combinant à la varénicline, l’efficacité est accrue. En d’autres termes, la prise de Champix sous patch serait plus efficace que l’une ou l’autre des solutions prises séparément. En combinant les deux méthodes, 12 personnes sur 100 ne fument plus contre 9 personnes sur 100 avec une seule des deux méthodes. Demandez conseil à votre médecin, car certains patchs ou gommes peuvent être pris en charge par la Sécurité sociale, depuis quelques années. Retrouvez la liste des produits remboursés ici.

Les e-cigarettes avec nicotine

Selon les chercheurs, acheter une cigarette électronique avec nicotine peut aider au sevrage tabagique, ainsi elle permet de diminuer progressivement l’apport en nicotine. Le cerveau s’habitue donc à recevoir moins de substances et, en conséquence, à « vivre avec ». En revanche, et toujours pour cette équipe scientifique britannique, l’arrêt brutal du tabac est voué à l’échec. Vous trouverez plus d’informations : cochrane.org.

