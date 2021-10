La Lune peut-elle vraiment s’écraser sur la Terre ?

Ah, la Lune. Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre satellite naturel nous fascine. Nous effectuons des recherches, des films et dressons tout un tas de théories sur elle. Nous avons même des expressions qui la concernent, comme « viser la Lune » ou « décrocher la Lune ». Mais, une minute, qu’arriverait-il si la Lune se mettait effectivement à s’écraser sur nous ?

Vous avez probablement déjà vu plusieurs productions cinématographiques portant sur le sujet, et justement, un nouveau long-métrage est actuellement en préparation: il s’agit d’un film de science-fiction intitulé « Moonfall ». Et vous l’aurez deviné par son nom, dans ce film, les producteurs ont imaginé ce qui se passerait si notre fascinant satellite se mettait à tomber de son piédestal.

Mais si « Moonfall » n’est qu’une réalisation cinématographique, la question reste indemne et intéresse vraiment certains scientifiques. Comme l’a récemment rapporté Wired, des chercheurs ont essayé de répondre à cette question. Et il s’avère que rien de bon ne découlerait du fait que la Lune quitte son orbite.

Pour que la Lune tombe sur Terre, il faudrait la désorbiter

En effet, des chercheurs sont parvenus à cette conclusion à l’aide de formules et de calculs mathématiques. Au préalable, il faut savoir que les risques que la Lune s’écrase sur notre planète sont quasiment nulles. Et pour que ce risque se réalise, il faudrait « geler » l’orbite de la Lune. Cela signifie qu’il faudrait diminuer sa vélocité jusqu’à une valeur nulle afin qu’elle cesse d’orbiter autour de la Terre.

Quand cela arrivera, alors la Lune tombera directement sur notre planète. La raison de cette brusque chute s’expliquerait par le fait que la Lune sera attirée par la force gravitationnelle de la Terre et que la vitesse de la Lune augmentera pendant sa chute.

Des dommages catastrophiques pour la Terre

Mais ce n’est pas tout: les chercheurs ont également indiqué qu’une force mystérieuse jamais observée jusqu’à présent devrait se manifester pour que la Lune arrête d’orbiter autour de la Terre. Cependant, pour répondre directement à notre question, si la Lune venait à s’écraser sur Terre, alors les dommages qu’elle causerait seraient catastrophiques.

Dans le film « Moonshot », plus la Lune s’approche de la Terre et plus sa force gravitationnelle aspire les océans à la surface de notre planète. D’après les scientifiques, ce scénario est tout à fait plausible, du moins partiellement. En effet, il faut savoir que la Lune n’a pas une force gravitationnelle suffisante pour aspirer tous les océans de la Terre. Néanmoins, il ne faut pas en sous-estimer les conséquences pour autant.

La force gravitationnelle de la Lune est assez forte pour causer une montée des eaux qui aura de lourdes conséquences sur notre planète. De plus, si la Lune s’approchait de trop près de la Terre, cela détruirait les montagnes et les buildings.

Cependant, même si ce scénario catastrophe n’est pas près de se produire, il faut souligner une nouvelle étude de la Nasa qui révèle que l’oscillation de la Lune sur son orbite pourrait causer d’inquiétantes inondations à l’horizon 2030.