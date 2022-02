Mais au fait, c’est quoi l’étoile polaire (et comment la trouver) ?

Les soirs d’été lorsque la chaleur retombe, rien n’est plus agréable que de s’allonger sur un transat, la tête dans les étoiles. Contempler le ciel, être à l’affût d’une étoile filante, faire un vœu, un plaisir simple qui nous pousse invariablement à cherche une étoile en particulier : l’Etoile Polaire ! Cette étoile baptisée « pivot du ciel » est la plus brillante de toutes. Notre étoile polaire, donc dans l’hémisphère nord, se trouve dans l’exact prolongement de l’axe de rotation de la Terre, ce qui en fait une étoile particulière. Savez-vous où elle se trouve dans les constellations ? Comment la repérer ? Et pourquoi elle n’existe que dans l’hémisphère nord ? On vous explique tout !

Comment trouver l’étoile polaire ?

L’étoile polaire (Alpha Ursae Minoris) se trouve dans la constellation de la Petite Ourse. Vous savez , cette forme de casserole que nous recherchons tous dans le ciel ! L’étoile polaire se situe, si l’on peut dire, au bout du manche de la casserole et est en fait une étoile triple qui se situe à 430 années-lumière de notre Terre ! Cette étoile a la particularité de briller toutes les nuits de l’année, et ceci est dû au fait qu’elle soit dans l’axe de rotation de la Terre. Si l’on observe le ciel, on constate que les étoiles ne sont pas toujours au même endroit… Or l’étoile polaire, elle, ne bouge quasiment jamais, ou plutôt en même temps que la Terre. Pour notre œil humain en tout cas, elle semble immobile ! La France se situe au nord du 47ème parallèle, si vous vous trouviez au sud de ce parallèle, alors l’étoile polaire vous semblerait plus haute dans le ciel.

Pourquoi est-elle si brillante ?

L’étoile polaire est ce que l’on appelle une supergéante, elle est huit fois plus massive que le Soleil et brille 2000 fois plus ! Selon le centre de données astronomiques de Strasbourg, elle ne serait pas celle qui brille le plus mais seulement la 48ème ! Cette étoile est souvent confondue avec l’étoile du berger, or, ce sont bien deux étoiles différentes. L’étoile du berger étant en réalité la planète Vénus ! Enfin, notre étoile polaire, comme son nom le laisse entendre, indique le pôle Nord ! C’est avec elle que les navigateurs peuvent se repérer plus facilement puisqu’elle ne bouge quasiment pas. Aujourd’hui l’étoile polaire que l’on peut apercevoir est l’Alpha Ursae Minoris, mais comme le pôle Nord céleste est changeant, l’étoile change aussi. Audrey Coutens, Astronome adjointe à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, explique qu’il y a plusieurs milliers d’années, l’étoile polaire était Thuban et dans plusieurs milliers d’années, ce devrait être Vega.

Pourquoi ne voit-on pas l’étoile polaire dans l’hémisphère Sud ?

Si on ne voit pas « notre » étoile polaire dans l’hémisphère sud, c’est tout simplement parce qu’elle se situe dans l’axe de la Terre. Et qu’il n’existe aucune étoile qui tient cette position à l’opposé de l’axe de rotation. Au pôle Nord, l’étoile Polaire se trouve au zénith, il n’est donc possible de voir que les étoiles de l’hémisphère nord céleste. En revanche, il est tout à fait possible d’observer la Grande Ourse ou Orion depuis l’hémisphère Sud puisqu’elles ne se trouvent pas dans l’axe de rotation de la Terre ! Besoin de calme et de sérénité, observez simplement les étoiles, vous verrez , c’est presque soporifique.