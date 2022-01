Les 10 séries TV les plus piratées en 2021 sont...

Les plateformes de streaming légales ont pris de plus en plus d’ampleur ces derniers mois… Les différents confinements y sont probablement pour quelque chose. Quoi de mieux lorsque l’on est coincés chez soi que de regarder une série pendant des heures, sans coupure pub, mais avec des pauses choisies ?

Malgré le faible coût mensuel de ces plateformes, certains préfèrent toujours regarder des films ou séries sans payer. Vous avez peut-être connu les plateformes de téléchargement illégales des années 2000 comme Napster par exemple; elles existent toujours pour les initiés ! Le site TorrentFreak a dressé une liste des dix émissions les plus piratées en 2021… Et les fans des superhéros Marvel semblent tenir le haut du pavé ! Explications.

Les émissions les plus piratées

La première série télévisée la plus piratée est Wandavision, une production Marvel diffusée sur DisneyPlus. Dans le top 10, quatre autres dérivés Marvel figurent en bonnes places. Il s’agit de :

Loki en deuxième place;

Le faucon et le soldat de l’hiver en quatrième place;

Hawkeye en cinquième place;

Et si… en sixième place

On pourrait donc penser que les fans de Marvel ne sont pas très enclins à payer pour regarder leurs séries ou films préférés ! En troisième place, on retrouve la série The Witcher, qui vient de refaire son apparition sur Netflix le 17 décembre dernier.

Torrent ou streaming ?

En revanche, TorrentFreak note un changement important sur les comportements des « pirates du streaming » : il y a quelques années, les films étaient téléchargés; aujourd’hui, ils sont regardés en streaming. En 2021, 94% des piratages se font en streaming, ce qui signe peut-être la fin des sites de torrent, qui étaient bien plus utilisés auparavant !

Ce classement ne prend en compte que les épisodes individuels, et non les séries entières compressées. Si elles avaient été incluses dans ce classement, la série Casa de Papel tiendrait probablement la cinquième place… Squid Game aurait également fait partie de ce top 10 d’ailleurs !

Voici donc le classement des 10 séries les plus piratées en 2021 :

Marvel tient le haut du classement !

Avec cinq séries ou films Marvel diffusés sur Disney Plus, il apparaît clairement que les fans sont nombreux, mais également, qu’ils ne sont pas prêts à payer pour regarder leurs super-héros préférés.

Cependant il faut aussi rappeler que la plateforme Disney Plus, qui est la plus piratée donc, n’est pas encore disponible dans certains pays du monde. Même si ce n’est pas une raison pour pirater les séries, cela peut expliquer certains streamings.

En 2019, l’augmentation des services de streaming payants avait grandement diminué le piratage, mais pas encore suffisamment apparemment. Avec la multiplication des plateformes légales, les créateurs espèrent que le phénomène diminuera encore, notamment avec le blocage de ces sites pirates. Mais comme toujours, les fraudeurs ont généralement une longueur d’avance sur les sites, et trouveront chaque fois un moyen de contourner les nouvelles interdictions. Une chaîne sans fin, en quelques sortes !

