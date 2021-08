ARCspace, un concept novateur pour apporter une solution aux besoins de logements

Depuis quelques années, la ville de Los Angeles connaît une crise extrême des sans-abris. Ils sont de plus en plus nombreux à s’entasser dans des baraquements, vivant dans des conditions déplorables. Pour tenter de ralentir cet inquiétant phénomène, la société ARCspace lance un programme de construction responsable.

Ce programme de construction vise évidemment à loger les sans-abris dans des tiny-house préfabriquées. Avec des complexes de maisons allant de 15 m² à près de 1000 m², le choix est large. De plus, ayant conscience que l’industrie de la construction serait responsable d’environ 38% des émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise souhaite réduire son propre impact sur l’environnement.

ARCspace c’est quoi ?

C’est une entreprise d’architecture modulaire qui créé des conceptions innovantes en veillant à utiliser des matériaux qui vont limiter, entre autres, la production de gaz à effet de serre. ARCspace est une division de Sustainable Building Council Ltd. Leur objectif est de réunir plusieurs corps de métiers (ingénieur, architecte, constructeur) pour répondre aux besoins urgents de logements. Loin d’eux l’idée de construire des habitations éphémères, l’idée est de fabriquer rapidement des maisons efficaces, rentables et surtout durables.

Le concept des tiny-houses ARCspace

Si, au départ, les maisons ARCspace se destinaient aux sans-abris, et proposaient de petites surfaces, elles sont aujourd’hui modulables… Elles peuvent donc s’empiler les unes sur les autres, de manière à créer de plus grands espaces de vie. L’intérieur peut évidemment être agencé au goût du futur propriétaire. Quelques options s’offrent d’ailleurs à lui, comme des générateurs d’eau atmosphériques (Hydropanels) qui tirent l’eau potable de l’air ! Ou encore des panneaux solaires qui permettraient de réduire la facture d’électricité. Cependant, à l’installation, elles sont toutes raccordées aux réseaux classiques.

Une construction responsable

ARCspace met un point d’honneur à créer des maisons intelligentes, saines et écoénergétiques. Par exemple, pour l’isolation, l’entreprise utilise une mousse à base végétale qu’ils pulvérisent sur les façades. La mousse à base végétale permet de conserver chaleur ou fraîcheur, tout en laissant pénétrer la lumière. Dès que cela est possible, l’entreprise utilise des matériaux recyclés pour ses constructions. Ainsi les terrasses ou revêtements extérieurs sont pour la plupart, en matériaux recyclés.

Une installation en 24 h

Parfois lors d’une tempête ou d’un incendie par exemple, on se retrouve à la rue d’une minute à l’autre. Les maisons ARCspace peuvent alors être transportées rapidement au moyen d’une grue. Avec une petite équipe sur place, qui installe les fenêtres et peut empiler les modules, la maison peut être habitable en 24 heures environ.

La conception en acier de haute qualité permet de répondre aux exigences de durabilité et de sécurité sismique de l’état de Californie; ce même acier permet d’assurer une résistance aux vents violents et aux incendies qui sévissent dans cette région. La Californie subit malheureusement, et souvent de plein fouet, le dérèglement climatique.

En termes d’entretien, l’acier est l’un des matériaux les plus faciles à garder intact. Aucun risque de termite, et un entretien régulier mais simple. Enfin, la totalité de la structure pourra être recyclée lorsque celle-ci sera en fin de vie !

ARCspace précise que les containers utilisés ne sont, en revanche, jamais des containers commerciaux de récupération. Les containers d’expédition peuvent parfois contenir des matériaux dangereux comme les peintures LED et des insecticides. L’entreprise a donc fait le choix de proposer des containers neufs. L’année dernière, l’entreprise collaborait avec Habitat for Humanity, pour construire des logements d’urgence dans la baie de San Francisco.