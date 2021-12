Ce médecin a pratiqué plus de 37 000 opérations bénévoles pour soigner des enfants souffrant du bec de lièvre

Saviez-vous qu’en 2011, environ 1 enfant sur 750 naissaient avec une fente de la voûte palatine aussi appelée fente labio-palatine ? Aussi appelé bec-de-lièvre, cette malformation est située au niveau de la lèvre supérieure. Depuis quelques temps, une chirurgie réparatrice est possible sur un nourrisson atteint de cette malformation.

Cependant, considérée comme de la chirurgie esthétique, celle-ci n’est pas accessible à toutes les populations. C’est pourquoi un chirurgien indien a récemment décidé d’offrir 37 000 opérations réparatrices gratuites à des enfants souffrant de cette malformation.

Qu’est ce qu’une fente de la voûte palatine ?

La fente labio-palatine est une malformation du bas du visage détectable lorsque l’enfant n’est encore qu’un embryon, c’est-à-dire vers la 5ème semaine de grossesse. Elle se caractérise par une perte de la substance de la lèvre supérieure. En d’autres termes, la fente labio-palatine se crée à cause d’une absence du palais. Cette absence engendre une communication entre le nez et la bouche.

En ce qui concerne la cause de cette malformation, celle-ci est génétique et environnementale. Mais certains facteurs peuvent en augmenter les risques tels que la consommation de tabac ou d’alcool par la mère. Une chirurgie réparatrice peut être réalisée mais celle-ci n’est pas accessible à tout le monde. Mais un chirurgien indien a récemment fait un geste de solidarité mémorable.

Un chirurgien offre des opérations gratuites

Son nom est Sudobh Kumar Singh. Ce chirurgien a récemment décidé d’offrir des opérations réparatrices gratuites pour les enfants souffrant du bec-de-lièvre. Selon lui, « Cette malformation est une maladie sociale, elle ne touche pas seulement un individu mais toute la famille. Il est important de faire comprendre à la société que la fente labio-palatine est une maladie, et qu’elle peut être corrigée, gratuitement, dans les hôpitaux comme le nôtre ».

Cette cause lui tenant à cœur, le chirurgien a donc décidé d’offrir aux enfants un nouveau sourire gratuitement. Depuis le début de sa carrière, Subodh Kumar Singh a déjà opéré environ 37 000 enfants sans que ceux-ci n’aient besoin de payer quoi que ce soit. Et le chirurgien ne compte pas s’arrêter là ! En effet, sa clinique est aujourd’hui devenue un centre reconnu dans le traitement de la fente de la voûte palatine.

Au point que de nombreux chirurgiens du monde entier n’hésitent pas à venir se former dans sa clinique. Son geste a tellement fait parler de lui que le chirurgien a attiré l’attention de l’association Smile Train. Touché par la cause de cette association, Subodh Kumar Singh est devenu, depuis 2004, un membre actif de celle-ci.

C’est quoi Smile Train ?

Smile Train est une organisation caritative internationale. Celle-ci a pour but d’offrir des chirurgies réparatrices aux enfants souffrant d’une fente de la voûte palatine. Cette association est, aujourd’hui, la plus grande association s’occupant des enfants atteints d’un bec-de-lièvre.

Depuis les 20 dernières années, Smile Train a réussi a redonné le sourire à plus de 1,5 millions d’enfants touchés par cette malformation. Leur but est notamment d’accompagner chaque enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d’une chirurgie réparatrice. Et tout ça, gratuitement.