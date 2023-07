Comment obtenir la version dématérialisée de la carte vitale sur votre téléphone, quelle utilité pour les assurés ?

Les plus anciens se souviendront de leur carte d’assuré social, qui était une carte papier que nous devions présenter au pharmacien ou au médecin. Ce dernier nous remettait alors une ordonnance papier, parfois illisible, que nous devions envoyer à la Sécurité sociale pour obtenir un remboursement. Des remboursements qui pouvaient parfois prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis, en 1998, la carte vitale est arrivée et il faut reconnaître qu’elle a grandement facilité les choses. Créée dans le but de moderniser le système de remboursement, elle a été efficace. Toutefois, la carte vitale format carte de crédit disparaîtra peut-être bientôt au profit de la Carte Vitale Numérique. Testée dans huit départements de France, on fait le point sur son utilité et ses fonctionnalités.

La carte vitale numérique, qu’est-ce que c’est ?

Vous l’aurez compris, la carte vitale numérique fait que le format actuel pourrait disparaître. En réalité, comme lorsque vous payez avec votre carte bleue sur votre Smartphone, le système est une application sur laquelle votre carte vitale est disponible. Cependant, cette carte vitale numérique ne devrait pas, dans un premier temps, remplacer la carte vitale physique. Une fois votre carte vitale téléchargée sur votre Smartphone, il vous suffira de la présenter au médecin ou à la pharmacie. Comme la carte vitale physique, elle permettra au professionnel de santé d’accéder à votre dossier médical, ainsi qu’à la facturation pour l’assurance maladie.

Qui est concerné par cette nouvelle carte vitale numérique ?

Durant tout l’été 2023, huit départements seront concernés par le déploiement de la carte vitale numérique. Il s’agit du Rhône, des Alpes-Maritimes, de la Loire-Atlantique, du Puy-de-Dôme, la Sarthe, de la Seine-Maritime, du Bas-Rhin et de la Saône-et-Loire. Pour bénéficier de cette carte vitale sur Smartphone, il suffit d’avoir 16 ans, d’être évidemment assuré social et de posséder un Smartphone ! L’idée est de faciliter les échanges et de limiter aussi les coûts d’envoi et de fabrication des cartes vitales physiques. En revanche, le téléchargement ne sera pas obligatoire et chacun peut, s’il le souhaite, conserver sa carte vitale physique. Les huit départements tests permettront peut-être de déployer le système sur tout le territoire, mais peut-être qu’il deviendra obligatoire dans quelques mois ou quelques années.

Les bons et les mauvais points de ce dispositif

Le tout numérique a ses bons et ses mauvais côtés, et il est toujours bon de s’en faire une idée. Les avantages de cette carte vitale numérique seront forcément de faciliter les échanges et par ailleurs de ne plus perdre sa carte vitale à moins de perdre son Smartphone. De plus, pour les plus jeunes, cela leur permet d’avoir toujours leur carte vitale sur eux. Cependant, qu’en sera-t-il des personnes âgées, qui n’ont pas toutes la dextérité d’un plus jeune pour utiliser un Smartphone ? Certes, il faut vivre avec son temps, mais ceux qui sont très réfractaires au tout numérique pourraient bien se trouver dans l’embarras au moment de présenter leur carte vitale ! Encore faut-il qu’ils aient aussi un Smartphone digne de ce nom ! Côté environnemental, c’est en revanche plutôt une bonne nouvelle puisque cela évitera d’utiliser des matières telles que le plastique pour la carte et le papier pour les envois. Cela devrait aussi réduire les coûts de fonctionnement de l’assurance maladie qui, rappelons-le, accuse un déficit de 19,6 milliards d’euros en 2022 !