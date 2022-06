Etudiants : 3 plateformes pour trouver une colocation intergénérationnelle en France

Dans quelques jours, les bacheliers 2022 sauront s’ils ont décroché leur sésame pour des études supérieurs… Le baccalauréat ouvre la porte des universités, des IUT et autres grandes écoles. L’obtention du bac signifie souvent, pour le futur étudiant, qu’il faudra quitter le cocon familial pour prendre un appartement dans la ville de leurs études. Chaque année, des milliers d’étudiants partout en France se retrouvent sans logement, obligés d’effectuer des heures de transports, voire de changer d’orientation quand l’université se trouve à des centaines de kilomètres. De plus, les loyers sont parfois bien trop élevés pour leur budget. Une nouvelle alternative s’offre pourtant à eux : la colocation intergénérationnelle. Voici quelques tuyaux pour aider les étudiants à trouver leur bonheur. Découverte.

La colocation intergénérationnelle, c’est quoi ?

Trouver un appartement à Paris (ou ailleurs) pour un étudiant est mission impossible. Les prix des loyers sont exorbitants, les cités U pleines à craquer, et les offres minimes. En revanche, de nombreux propriétaires de ces grandes villes sont âgés et disposent d’une chambre libre après le départ de leurs enfants par exemple. La colocation intergénérationnelle, c’est une solution gagnant-gagnant ! Un lieu de vie pour l’étudiant mais également un échange avec le senior… Et pour le senior, un complément de revenu, une présence humaine à ses côtés et une aide ponctuelle au quotidien. Mais comment trouver l’étudiant, ou la personne âgée idéale ? Certaines entreprises ou associations se sont fait une spécialité de la recherche de colocation intergénérationnelle.

Ensemble2générations

Ensemble2générations est une association versaillaise qui propose de la colocation intergénérationnelle sous plusieurs formes :

Logement gratuit pour l’étudiant contre présence régulière le soir, auprès de l’hôte.

Loyer de 150€ contre services rendus et présence régulière à déterminer entre les deux parties.

Loyer de 200 à 450 € en échange d’une veille passive et de quelques aides.

Un loyer intéressant pour l’étudiant, une aide précieuse pour la personne âgée, et une excellente manière de rompre la solitude et l’isolement qui peut exister chez les jeunes et les moins jeunes. Pour tous renseignements rendez-vous sur le site Ensemble2générations.fr.

Colette

Voici comment Colette se présente : “Colette aide les étudiants et jeunes actifs à s’installer chez des hôtes qui ont une chambre à louer. Voyez ça comme de la colocation, mais entre des jeunes et des moins jeunes, avec moins de IKEA et plus de Formica.” Au départ lancé à Paris, la start-up rayonne désormais sur Lyon et Bordeaux et permet aux hôtes de proposer leur chambre à louer, et aux étudiants de les trouver… Près de 400 binômes étudiant-senior formés l’an dernier. Pour tous renseignements rendez-vous sur Colette.club !

Cohabilis

Cohabilis se présente comme un créateur de liens par l’habitat. C’est un réseau national de la cohabitation intergénérationnelle qui compte une quarantaine de structures en France. Cohabilis est un annuaire en ligne, qui, région par région, répertorie les associations ou structures qui proposent de la location intergénérationnelle. Sur ce site, vous trouverez aussi toutes les informations concernant la législation de la colocation intergénérationnelle. Ces formes de locations se développent de plus en plus, et il faut savoir qu’elles sont encadrées par la loi ELAN de 2018. Cette loi régit les conditions et la pratique de la colocation intergénérationnelle solidaire… C’est un véritable bon plan dans les grandes villes de France, financièrement inaccessibles pour les étudiants. Pour tous renseignements, rendez-vous sur Cohabilis.org.