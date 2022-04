Sarthe : une colocation pour seniors recherche ses résidents pour “rompre l’isolement social des retraités isolés”

Comment se loger lorsque l’on devient âgé et que la perspective d’une maison de retraite ne nous emballe pas ? Si, certains, par leur manque d’autonomie, n’ont pas toujours d’autre choix que de trouver une alternative à l’EHPAD, d’autres peuvent envisager des solutions différentes, comme la colocation pour seniors ! Cette pratique tend à se démocratiser et un nouveau mode de vie s’offre aux personnes âgées. A Bonnétable dans la Sarthe, une association, 7BelleFamille met à disposition une grande maison pour les seniors. En en ce moment, elle recherche des colocataires ! La maison de Bonnétable dispose de logements vacants, c’est le moment de postuler si vous recherchez ce genre d’alternative pour vous ou pour l’un de vos proches. Présentation.

Le principe de cette colocation

La maison de Bonnétable a été achetée par un investisseur privé et se trouve au 2, rue des Glycines à Bonnétable (72). Elle a ensuite été louée à l’association 7Bellefamille, qui, elle, sous-louera les appartements à six seniors. Le premier habitant a emménagé au premier semestre 2021, et Eve Chalopin, présidente de l’association, recherche d’autres futurs colocataires. Cette grande bâtisse de plus de 300 m² dispose de six appartements qui peuvent accueillir des personnes âgées autonomes.

Quels services offre cette maison ?

Chaque appartement offre une surface de 45 m² et ils se situent tous à l’étage avec escalier et ascenseur. Le rez-de-chaussée, lui, héberge toutes les parties communes pour les colocataires. La maison se trouve proche d’un médecin, de commerces, et bénéficie d’un bon tissu associatif, tout en profitant du charme de Bonnétable, une ville où il fait bon vivre. Les parties communes proposent une cuisine, un salon/salle à manger, une buanderie, une chambre d’amis et un grand jardin. Les colocataires se réunissent une fois par mois dans un conseil des locataires et doivent adhérer à l’association 7Bellefamille. Les seniors peuvent également animer des temps d’échange ou des ateliers. Et évidemment, ils profitent tous du grand jardin aménagé. Eve Chalopin précise que les appartements en colocation sont disponibles pour les retraités ou les actifs à partir de 55 ans. Enfin, l’association apporte un accompagnement dans le vivre ensemble et joue un rôle de facilitateur. Les personnes âgées ne sont pas simplement dans des appartements, comme ils pourraient l’être en ville; c’est un nouveau mode de vie « partagé » qui leur est offert… Les valeurs de partage et d’entraide sont évidemment au cœur du dispositif, et le vivre ensemble prend tout son sens dans cette colocation.

D’où vient cette idée ?

L’investisseur privé qui souhaite conserver l’anonymat a été séduit par le projet d’Eve Chalopin. Cette personne avait vécu, à titre personnel, une histoire semblable puisque ses parents avaient dû entrer en maison de retraite. Son père était décédé 3 mois après son entrée en EHPAD, déprimé à l’idée d’être désormais inutile dans ce monde, selon lui… Cette demeure qu’il connaissait déjà était envahie par la végétation, mais ce fût un coup de cœur pour l’investisseur qui connaissait déjà le projet de l’association. Finalement, le couple a acheté la maison pour qu’elle devienne la maison de l’association 7Bellefamille ! Vous souhaitez rejoindre ou visitez la résidence de Bonnétable, vous pouvez contacter Eve Chalopin au 06 74 67 53 92 ou par mail à 7bellefamille@gmail.com