Masques : Bon alors finalement, quels masques doit-on porter actuellement en France ?

Nous n’en finissons plus de changer de masques, FFP1, FFP2, FFP3, tissus, chirurgicaux, jetables, catégories 1 et 2 ! Nous finissons par y perdre notre latin devant les incessants changements de position du gouvernement… Il était fort probable que le virus allait muter et qu’il nous faudrait nous adapter…

Alors comment s’y retrouver dans les rayons des supermarchés ou sur Internet ? Une seule chose dont nous sommes certains, le masque est désormais obligatoire partout (ou presque) dans les lieux publics comme dans les rues… Il n’y a guère que dans notre salon que nous pouvons respirer… Petit tour d’horizon des masques « autorisés » à l’instant T !

L’OMS recommande désormais de porter un masque même lors de repas familiaux, pour protéger les plus fragiles. Concrètement, l’OMS prône le port du masque dans les temps où l’on ne se nourrit pas. Et donc un masque chirurgical ou lavable de catégorie 1 !

Pour rappel, depuis le début du mois de février, les masques en tissus maisons et les catégories 2 ne sont plus autorisés. Le protocole sanitaire de nos établissements scolaires est strict vis-à-vis des masques et un enfant ne portant pas un masque homologué peut se voir refuser l’entrée dans l’école.

Alors FFP1 ou FFP2 quelle différence ?

Si vous optez pour les masques chirurgicaux jetables, ils doivent répondre à la norme européenne EN14683. Si vous choisissez, les masques lavables en tissus, ils devront être de catégorie 1 et, à partir du 1er mars, porter le nouveau logo.

Pour le moment, les autorités françaises n’ont pas préconisé le port du masque FFP2, qui reste priorisé pour les soignants… Ce qui n’est pas le cas en Allemagne ou en Autriche, où il est obligatoire dans les transports en commun et dans les lieux publics. Ces masques doivent répondre à la norme NF EN 149.

Concrètement, les masques FFP1 filtre au moins 80 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm. Les masques FFP2 ont un pouvoir filtrant au moins égale à 94%, quant aux FFP3, le taux de filtration grimpe à 99% ?

Faut-il vous équiper en masque FFP2 ?

Si, aujourd’hui, il n’est pas préconisé en France, les pharmaciens et vendeurs de masques FFP2 constatent une « ruée » sur ces masques… Si le masque chirurgical a fait l’objet d’un encadrement des prix et ne peut dépasser 0.95€ pièce, ce n’est pas le cas des masques FFP2…

Et les prix pourraient s’envoler, nous connaissons maintenant la passion de certains pour dévaliser les rayons des supermarchés ! Actuellement, il est possible de les trouver aux alentours d’1.10€ pièce mais pour combien de temps encore… Souvenez-vous des litres de gel hydroalcooliques qui se vendaient à prix d’or, lorsque nous en manquions ! Quant aux FFP3, nous n’aurons probablement jamais à l’utiliser alors n’en stockez pas, laissez-les aux soignants, qui, eux, sont en contact direct avec le virus chaque jour !