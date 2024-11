Piratage de free : le moyen le plus simple et rapide pour changer l’IBAN de votre compte bancaire

Le piratage massif dont a été victime l’opérateur Free fait couler beaucoup d’encre en ce moment, et c’est normal puisque 5 millions d’abonnés pourraient se retrouver piégés. Je m’interroge tout de même sur la fiabilité d’un opérateur que je pensais inattaquable, mais là n’est pas le débat. Comme on dit : c’est fait, on ne peut plus rien faire à part subir et se protéger pour la suite. Lors de notre dernière publication à ce sujet, nous vous avions conseillé de changer d’IBAN et par conséquent de compte bancaire puisque le seul changement d’IBAN est impossible, intrinsèquement relié au compte de dépôt. Le commentaire de l’un de nos lecteurs nous a interpellés, ce dernier avançant « le mandat de mobilité bancaire ». Mais, qu’en est-il exactement ? Je vais tout vous expliquer.

La solution du mandat de mobilité bancaire

Voici le commentaire laissé sur notre dernier article au sujet du piratage de Free : bonjour. Le changement de banque ne coûte rien et se fait rapidement et simplement avec un mandat de mobilité bancaire. Tous les virements et prélèvements automatiques se feront par la nouvelle banque. Cette procédure est assez nouvelle et est conforme à la loi. Renseignez-vous ! Eh bien, justement, c’est ce que j’ai fait, me renseigner, et cela sert aussi à cela, les commentaires : aider son prochain !

Le mandat de mobilité bancaire se charge de tout

Notre source de renseignements étant celle de la Banque de France, je pense qu’il n’y a pas plus sûr en matière de source officielle. La mobilité bancaire est, en réalité, un service gratuit proposé par toutes les banques, même si on ne nous le dit pas toujours ! Lorsque vous changez de banque, et que vous n’êtes pas un client professionnel, la banque se charge pour vous d’effectuer les démarches à votre place. La Banque de France précise que « la nouvelle banque doit mettre à votre disposition gratuitement et sans condition une documentation sur ce service ». Vous devrez alors signer un « mandat » qui autorise votre banque à effectuer les démarches liées à ce changement.

Celle-ci se chargera de prévenir les organismes qui effectuent sur votre compte, des prélèvements ou des virements récurrents. De plus, elle effectuera aussi auprès de ces organismes les changements de domiciliation bancaire. Dans le cas du piratage Free, il est parfois plus simple de changer de banque, qui, au passage, vous offrira peut-être quelques avantages « nouveaux clients », que de changer d’IBAN. Et, en plus, vous aurez beaucoup moins de démarches à entreprendre puisque le mandat de mobilité bancaire sert à cela.

Qui peut bénéficier de la mobilité bancaire et pour quels types de comptes ?

Comme je vous l’ai dit, seuls les particuliers peuvent bénéficier de ce service entièrement gratuit. Les comptes éligibles à ce service incluent les comptes de dépôt, qu’ils soient individuels ou joints (également appelés comptes à vue), ainsi que les comptes de paiement. Quant aux transferts automatiques, ils sont limités aux cas suivants :

Entre deux comptes individuels appartenant au même titulaire

Entre deux comptes joints ayant les mêmes titulaires

Entre deux comptes en indivision avec les mêmes titulaires

D’un compte individuel vers un compte joint, à condition que le titulaire du compte individuel soit l’un des titulaires du compte joint.

Voilà, vous savez tout sur la mobilité bancaire, et peut-être qu’il serait judicieux de le mettre en pratique si vous êtes victimes du piratage de Free. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .