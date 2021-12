Pourquoi cette partie de la France s’appelle la « Diagonale du Vide » ?

Entre le département de la Meuse à la frontière belge au nord-est et le département des Landes au sud-ouest, se trouve la « Diagonale du Vide ». Contrairement au célèbre Quartier Vide d’Arabie ou Rub al Khali, dont le nom découle du fait qu’il s’agit de la plus vaste étendue de sable de la Terre. Avec sa superficie d’environ 650 000 km², cette large bande géographique située en France est réputée pour sa densité de population relativement faible. Effectivement, la Diagonale du Vide ne compte que 30 habitants/km², alors que la moyenne du pays est de 119 habitants par km². À Paris même, les chiffres dépassent les 20 000 habitants/km².

La Diagonale du Vide, une zone désertée par les gens

Face à ce déséquilibre démographique, on se demande pourquoi la Diagonale du Vide intéresse moins les habitants. Effectivement, il s’avère que le dépeuplement de la zone est un phénomène assez récent. Au cours du 19e siècle, un important exode rural a eu lieu en France.

L’industrialisation a poussé les gens à déserter les campagnes pour trouver de nouvelles opportunités en ville, notamment à Paris. Ce qui est d’autant plus étonnant, c’est que parmi les pays européens, c’est l’Hexagone qui a été le plus touché par ce départ massif des populations rurales vers les milieux urbains.

Une destination privilégiée par rapport aux autres

Le géographe Jean-François Gravier évoque la situation dans son ouvrage phare de 1947 intitulé Paris et le désert français. Selon celui-ci, Louis XIV avait fait venir des élites aux Versailles pour défendre ses intérêts et améliorer sa politique de gouvernance.

Le centrisme politique a continué à prendre de l’ampleur si bien qu’au début des années 1990, le terme « Diagonale du Vide » est devenu de plus en plus populaire. La raison en est que cette stratégie a fait de Paris une destination privilégiée des migrants provenant non seulement d’autres villes françaises, mais aussi de l’étranger.

D’autres régions souffrent aussi d’un déclin démographique

À cause de cette réalité, certaines régions ont connu une décroissance de leur nombre d’habitants. Elles forment la Diagonale du Vide. Dans ces zones, on enregistre souvent des taux de décès supérieurs à ceux des naissances, mais aussi plus de départs que d’arrivées.

Au cours des quatre dernières décennies, le nombre de français travaillant dans le domaine de l’agriculture a chuté de près de 45 %. Cette baisse s’observe principalement au niveau des villes et des villages de la Diagonale. À noter toutefois que cette dernière n’est pas la seule partie de la France à faire face à un problème de déclin démographique. Il existe d’autres contrées vides; la plupart d’entre elles se trouvent près des Alpes et des Pyrénées.