Pourquoi payons-nous encore nos masques jetables si cher ?

Pour éviter une flambée des prix, le gouvernement a encadré la vente des masques chirurgicaux. Amazon a même, au plus fort de la pandémie, suspendu les ventes de masques tant les prix s’envolaient. Si, aujourd’hui, ils sont de nouveau à des prix abordables, et ne doivent pas dépasser 1€ pièce (pour les masques jetables), ils pourraient être encore moins chers.

Les usines chinoises fabriquent des millions de masques par jour, donc les coûts de fabrication diminuent. Pourtant, cette baisse de prix n’est pour le moment pas encore visible. La boîte de 50 masques se paie environ 25€ en grandes surfaces !

Avant la pandémie, les masques chirurgicaux se vendaient autour de 0.05 centimes en pharmacie. Ils n’étaient pas plafonnés mais étaient très peu achetés par le grand public. Le prix a donc été multiplié par 10 pour arriver à 0.50 cts pièce.

Cette augmentation s’expliquait alors par une forte hausse de la demande ainsi que par l’urgence à laquelle il fallait les envoyer. Un masque sorti d’usine revenait alors à 0.35 cts. L’augmentation s’explique par le coût du fret-aérien beaucoup plus cher que les transports par bateau habituellement utilisés. L’urgence des demandes a donc fait exploser les prix. De plus, la Chine était en pénurie de meltblown, le voile non tissé qui filtre les particules… Les fournisseurs ont donc eux-aussi, multiplié leur prix de vente par 15 !

74 000 fabricants chinois produisent des masques chaque jour !

Mais aujourd’hui, ils sont 74 000 fabricants de masque en Chine (contre 6000 avant la pandémie), les prix devraient donc redescendre autour de 0.07 centimes pièce. Mais ce n’est pas le cas, sauf si vous commandez en direct via Amazon par exemple (3.69€ la boîte de 50 masques) !

La raison est simple… Avant de vendre les masques à plus bas prix, ceux qui ont massivement stocké pendant la pandémie vont devoir écouler leurs stocks… Et donc les vendre autour de 1€ avec leur marge commerciale. Une fois ces stocks écoulés, et si tout le monde joue le jeu, on devrait pouvoir trouver des masques jetables beaucoup moins chers…

