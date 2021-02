Renforcement des mesures sanitaires liées aux variants de la Covid-19

Dans un communiqué de presse publié le Mardi 10 Février 2021, le Ministère des Solidarités et de la Santé annonce renforcer les mesures sanitaires. Ceci pour faire face aux trois variants connus : brésilien, sud-africain et britannique. Ces trois variants sont beaucoup plus contagieux et obligent les autorités à prendre de nouvelles mesures.

Tester, Alerter, Protéger restent les maîtres-mots de ces nouvelles mesures, et elles renforcent encore un peu plus, les gestes barrières, l’isolement et les précautions à prendre… Et ces mesures sont effectives immédiatement ! Découvrez les nouvelles directives du gouvernement pour faire face aux variants en évitant pour le moment un reconfinement !

Tester

Désormais tout test antigénique rapide ou PCR positif avec les résultats en 20 minutes, fera l’objet d’un test RT-PCR obligatoire. Ceci afin de déterminer s’il s’agit d’une contamination à la Covid19 « simple » ou à l’un de ses variants. Les laboratoires devront rendre les résultats en moins de 36 heures. Ces informations seront transmises à l’assurance maladie qui se chargera de contacter le patient pour retracer les cas contacts.

Alerter

Dès réception du résultat l’assurance maladie contactera donc le patient contaminé. Quoi qu’il arrive, la durée d’isolement sera de 7 jours minimum. L’Assurance Maladie indique au patient s’il est porteur du virus primaire ou d’un variant. Le patient contaminé par un variant devra prévenir au plus vite les personnes avec qui il a été en contact. Dans le seul but de gagner du temps face à la contagion rapide des variants.

De ce fait il est demandé aux cas contacts du patient de :

Renforcer les gestes barrières, et de porter un masque en présence d’autres personnes. Sans qu’il ne soit précisé si c’est à l’extérieur ou à domicile… La logique voudrait qu’en cas de variant ce soit partout (NDLR)

Télétravailler dès lors que cela est possible

Réduire volontairement leurs contacts sociaux durant les 7 jours suivants

Réaliser un test sans délai dès les premiers symptômes

Les contacts à risque des variants sud-africain et brésilien devront bénéficier d’un test PCR au plus vite.

Protéger :

Pour les trois variants, un isolement devra être respecté et une visite d’infirmier à domicile sera proposée pour les dépistages. Les personnes à haut risque de contamination se verront proposer une offre d’hébergement. On ne sait pas encore si celle-ci pourra être refusée (NDLR)

En revanche pour les variants sud-africain et brésilien, la durée d’isolement est portée à 10 jours ! Au bout de ces 10 jours et en l’absence de fièvre depuis 48h, l’isolement sera levé par un nouveau test PCR négatif réalisé par une infirmière à domicile ou dans le lieu d’hébergement. Si le second test s’avère positif, la durée d’isolement sera prolongée de 7 jours !

Cela ne présage malheureusement pas d’une amélioration… Mais si cela peut éviter le reconfinement après tout ! Vous le sentez venir le masque FFP2 sur notre nez non ? Parce que nous, nous le voyons arriver gros comme une maison !