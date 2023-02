Lorsque l’on vit dans des régions rurales, la voiture est parfois indispensable pour pouvoir travailler. Nous ne révélerons aucun secret en avançant que certaines régions restent très peu desservies en transport en commun. Malheureusement, tout le monde n’a pas les moyens de s’acheter une voiture même si celle-ci est d’occasion. Quant aux voitures électriques, et malgré les aides de l’État ou des régions, elles restent encore inaccessibles à bon nombre de Français. Pour tenter d’offrir un moyen de locomotion à ceux qui n’en ont pas, une association de mécanos, Solidarauto, retape de vieux véhicules. Des voitures données par des particuliers, qu’ils louent ou revendent à bas prix à ceux qui en ont besoin. Découverte de cette belle initiative solidaire !

La voiture, un « outil de travail » indispensable !

Certaines régions rurales sont dépourvues de transport ou n’en possèdent que très peu, au point qu’il faut des heures pour rejoindre son lieu de travail. Par exemple, en 2017, une étude réalisée par Elabe expliquait que 23 % des Français avaient dû refuser une formation ou un travail, faute de pouvoir s’y rendre. Cela représenterait donc 1 Français sur 4, soit environ 13 millions de personnes qui ne « peuvent » pas travailler, faute de pouvoir se déplacer. Depuis quelques mois, les délais pour obtenir une voiture neuve sont absolument pharaoniques et les acheteurs se tournent vers le marché de l’occasion. Un intérêt soudain qui, évidemment, fait flamber les prix des voitures d’occasion. Ce qui rend encore plus difficile l’achat d’un véhicule pour ceux qui disposent d’un petit budget.

Quel est le principe de Solidarauto ?

En France, 1.4 million de voitures seraient détruites chaque année, alors qu’elles pourraient encore servir. Treize millions de voitures sont inutilisées et dorment dans des garages, où elles s’abîment. De l’autre côté, comme l’affirme le site Donnezvotrevoiture.org, 13.3 millions de personnes rencontrent des problèmes de mobilité. Le compte est vite fait, il y aurait donc des voitures pour tous, si nous faisions la démarche de les donner, plutôt que de les faire reprendre pour 100 € parfois ! Si vous possédez une voiture à offrir, il suffit alors de vous rendre sur le site.

Des professionnels de la mécanique estimeront les réparations à effectuer, puis accepteront ou refuseront votre don. Si votre don est accepté, des mécaniciens en contrat d’insertion entreront en action pour effectuer les réparations ou récupérer les pièces détachées pour leur offrir une seconde vie. Pour le donateur, il n’y a aucune démarche administrative à effectuer, mais un crédit d’impôt à la clé. En donnant votre voiture, vous lui accordez une seconde vie. Vous autorisez aussi ceux qui ne peuvent pas se permettre d’investir dans le réseau classique d’obtenir une voiture à prix plancher.

Qui se cache derrière ce système solidaire ?

Derrière le site Donnezvotrevoiture.org se cache une association appelée Solidarauto. Cette association existe depuis 10 ans et est soutenue par le club d’automobilistes Roole et le Secours catholique. Elle se compose de mécaniciens solidaires et dispose d’une dizaine de garages en France. Grâce à cette chaîne de solidarité, dont chaque propriétaire de véhicule inutilisé peut devenir acteur, les garages solidaires proposent des locations au prix de 7 € par jour et de 0,10 € le kilomètre. Il est donc possible de louer à la journée pour se rendre à un entretien d’embauche, faire ses courses ou accéder à une formation. Depuis quelques mois, Solidarauto propose également des véhicules retapés à la vente, de 1 500 € à 4 500 €, sous garantie et payables en plusieurs fois. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Solidarauto.org.