Acheter une épave pour bénéficier de la prime à la conversion c’est possible mais attention…

En 2021, le gouvernement mettait en place une prime à la conversion. Cette aide, maintenue en 2022, permet de se débarrasser d’un véhicule ancien et d’acheter un véhicule non polluant. La prime peut aller de 1500 € à 5000€ en fonction du véhicule acheté. Mais comment faire si l’on veut bénéficier de cette prime sans avoir de voiture ancienne (ou assez ancienne) ? On pourrait alors être tenté d’acheter une vieille voiture, voire une voiture ventouse pour pouvoir l’obtenir. La prime à la conversion prolongée jusqu’au 1er juillet 2022 comporte évidemment des conditions de reprise et d’achat. Alors une épave contre une prime, est-ce vraiment possible ?

La prime à la conversion version 2022

Concrètement, rien ne change vraiment par rapport à 2021, mis à part les rejets de CO2 qui ont été revus. Pour bénéficier de cette prime, il faut acheter un véhicule neuf ou d’occasion et respecter certains critères: cette voiture doit être électrique, hybride rechargeable ou thermique. Attention si elle est thermique, elle doit obtenir la vignette Crit’Air 1 et donc émettre moins de 127 g de CO2 pour une voiture neuve ou de moins de 6 mois. Pour un moteur thermique d’occasion des voitures mises en circulation après mars 2020, il ne doit pas dépasser 137 g de CO2. Enfin, pour les voitures à essence d’avant mars 2020, le taux ne doit pas dépasser 109 g de CO2.

Quelle voiture pouvez-vous faire reprendre ?

La voiture mise au rebut doit dater d’avant le 1er janvier 2006 pour un moteur essence et d’avant le 1er janvier 2011 pour une voiture diesel. Le montant de la prime varie en fonction des revenus du ménage. Par exemple, elle est de 1500€ pour les couples dont le revenu fiscal ne dépasse pas 13489€ pour un véhicule neuf ou d’occasion thermique Crit’air 1. Elle est augmentée à 2500€ pour ces mêmes ménages, si l’achat se porte sur une voiture électrique ou hybride rechargeable. Les montants peuvent être doublés pour les ménages plus modestes et avec un revenu fiscal inférieur à 6300€ par part. Ou encore pour celle et ceux qui font plus de 12 000 kilomètres par an pour se rendre au travail. Dans les deux cas, et selon les mêmes critères de revenus, la prime à la conversion peut être doublée et passer à 3000 ou 5000€.

Mais alors est ce que l’on peut acheter une « très » vieille voiture ?

Vous pourriez être tenté d’acheter une vieille voiture qui pourrit dans un jardin, histoire de bénéficier de cette prime…Vendues parfois à l’euro symbolique, ce serait plutôt une bonne affaire pour récupérer jusqu’à 5000€ ! Mais évidemment, ce serait trop simple, quoique intéressant pour débarrasser les campagnes française de ces épaves . Pour bénéficier de la prime à la conversion, la voiture mise au rebut doit appartenir à celui qui s’en débarrasse depuis un an et également être assuré sur cette durée pour un véhicule endommagé.

Les véhicules non endommagés peuvent, eux, être assurés depuis moins d’un an. Acheter une épave pour obtenir la prime est donc possible si vous êtes prévoyants et anticipez les choses, vous pourrez obtenir la prime à la conversion. Attention cependant, cette prime n’est pas inscrite dans une durée illimitée, pour cette année, elle est valable jusqu’au 1er juillet. Elle sera peut-être prolongée, mais personne ne le sait encore.