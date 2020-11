Soyons fous, parlons-nous et recréons du lien social spontané avec OpenBubble !

Repensez un instant à ces moments où en se baladant, on s’arrête à une terrasse ensoleillée pour savourer un café et prendre le temps d’échanger quelques sourires puis quelques mots avec les gens se trouvant autour de soi. Parfois, une conversation s’installe, on rencontre des gens du quartier et on passe un agréable moment…

Vous le voyez cet instant chaleureux ? Et bien je vous annonce une bonne nouvelle ! OUI, le lien social spontané existe encore ! Bien que confiné, il est possible de recréer ces petits instants d’échanges improvisés et sympathiques qui mettent de bonne humeur !

Alors que des études démontrent que 44% des adultes souffrent de solitude, 66% des moins de 35 ans se sentent seuls et parmi ces chiffres, 80% des personnes concernées sont timides ! (Source Etude BVA) Pour lutter contre l’isolement et la timidité, OpenBubble est une application web qui tombe à point nommé ! Elle ouvre à nouveau les portes entre les humains que les technologies ferment de plus en plus. Il s’agit d’un générateur de rencontres aléatoires et immédiates en ligne, imaginé par Georges de La Ville-Baugé, dans le simple but de recréer du lien social chaleureux entre les gens ! L’intérêt est de provoquer des rencontres spontanées, liées au hasard, comme celles que nous pouvons connaitre dans la vraie vie.

Dénuées d’objectifs, celles-ci peuvent devenir de véritables discussions ou de belles conversations, le tout basé sur la bienveillance. En quelque sorte, c’est la même chose que de sortir de chez vous et prendre un café en bas, sauf que le café, c’est vous-même qui le faites dans votre cuisine et tout se passe en ligne ! Et là, la magie opère… L’idée est de se distraire quelques minutes, vivre un court moment de discussion sympathique et authentique. De plus, la Web App assure des échanges sécurisés par messages texte uniquement – en utilisant les chatbots de Messenger et tout récemment de Discord.

D’après Georges De La Ville-Baugé : « Nous créons des moments entre deux personnes qui ne se choisissent pas et ne se connaissent pas, dans un lieu public autour d’un café ou en ligne. Il n’y a aucun critère de choix, nous misons sur le hasard pur. Chacune des deux personnes doit avoir accepté les règles du jeu, c’est-à-dire s’engager à se comporter avec l’autre comme elle souhaiterait que tout le monde se comporte avec elle-même. Nous avons la conviction que celui ou celle qui est à côté de vous est quelqu’un de bien et que chacun possède quelque chose à partager avec l’autre. »

Cessez de répondre à toutes vos notifications sur votre smartphone par onomatopées et 3 smileys et changer vos habitudes pour entamer de véritables moments d’échanges ! Faites confiance en la rencontre ! OpenBubble vous réconciliera avec les relations humaines en vous montrant que l’autre n’est pas une menace ! Sous nos masques et le climat de méfiance que nous connaissons, faites du confinement un allié pour changer les regards sur l’inconnu, rencontrer de nouveaux amis et démasquez votre sourire !