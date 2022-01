Toulouse : une prime si vous réparez vos objets cassés ou abimés au lieu de les jeter

Votre lave-linge ou votre tondeuse à gazon vient de vous lâcher et évidemment, ces appareils ne sont plus sous garantie ! Plusieurs solutions s’offrent alors à vous : les emporter à la déchetterie, les donner à une recyclerie qui les remettra en état pour les revendre ou les réparer vous-même ! Parfois il suffit d’une petite courroie ou d’une bougie à changer pour que l’appareil reparte comme au bon vieux temps… Jeter n’est évidemment pas la meilleure des solutions ! Et c’est pour encourager les habitants à donner une seconde vie à leurs objets que la ville de Toulouse a eu une idée originale. En effet, la ville rose octroie une prime rénovation à ceux qui choisissent la réparation au lieu de la déchetterie. On vous explique comment ça marche !

C’est quoi cette prime rénovation toulousaine ?

Choisir de réparer plutôt que de jeter pour racheter. Une démarche éco responsable que la ville de Toulouse souhaite mettre en avant. Pour inciter les Toulousains à passer maître en réparation, la ville leur verse désormais une prime à la réparation. Le montant de cette prime est de 100€ au maximum et ne doit pas dépasser 30% du montant total des réparations… L’objectif n’étant pas de régler les factures de réparations, mais d’inciter les habitants à réparer au lieu de remplacer… Sur un lave-linge qui ne tourne plus, une simple courroie à moins de 20€ peut lui permettre de poursuivre sa « vie »… Sur un smartphone, une batterie à changer coûte quand même moins cher que de racheter un smartphone… Et ces réparations sont possibles sur la plupart des pannes… Et si vous n’êtes pas bricoleur, renseignez-vous autour de vous, il serait étonnant que l’un de vos amis ne soit pas le roi de la réparation !

Qui peut en bénéficier ?

Pour bénéficier de cette prime, il faut que les revenus du ménages soient inférieurs à 35052€ par année. Il faut évidemment habiter la ville de Toulouse. Entre le 26 octobre et le 31 décembre dernier, 178 primes ont été versées pour une moyenne de 40€, et cela concerne tous les appareils, même les plus vintages comme une chaîne Hi-Fi ou une enceinte. Cette démarche permet également à 800 réparateurs locaux de rejoindre ce mouvement et de devenir partenaires de cette prime à la réparation. Mais rien n’oblige les habitants à passer par un professionnel, ils peuvent aussi réparer eux-mêmes leurs appareils.

🔧 Et si vous répariez au lieu de jeter ? #Toulouse Métropole a créé une #aide financière pour les particuliers pour la réparation d'objets auprès d'artisans du réseau des #RéparActeurs

Comme de nombreux habitants de la Métropole, profitez-en vous aussi ➡️ https://t.co/BFS2Pqi5V8 pic.twitter.com/Vpap1fFblr — Toulouse Métropole (@TlseMetropole) January 6, 2022

iFixit, des kits pour vous aider à réparer vous-même…

Saviez-vous qu’il existait des kits et des tutoriels pour vous aider à réparer vos appareils vous-mêmes ? iFixit, s’engage depuis 2003 dans la lutte contre la pollution numérique et les déchets électroniques. “Réparer, c’est mieux que recycler”, telle est la devise d’iFixit ! L’entreprise propose des kits d’outillages et des tutoriels pour vous aider à réparer vos smartphones en particulier… Un écran cassé, une batterie à changer, une caméra cassé… Vous avez la possibilité de réparer tout depuis votre salon, à condition d’être outillé correctement.

Lorsque l’on destine un smartphone ou un ordinateur au recyclage, en fait les métaux qu’ils contiennent ne sont pas tous recyclables… Les réparer c’est donc lutter contre la pollution aux déchets numériques. Avec les tutoriels disponibles sur le site, le consommateur va pouvoir, en fonction de sa panne, démonter l’appareil, identifier la pièce défectueuse, la commander sur la boutique de pièces détachées du site, et la changer… (Voir la boutique iFixit sur Amazon.) iFixit c’est 75 000 tutoriels disponibles, il serait étonnant que vous ne trouviez pas votre bonheur !

1 384 Commentaires iFixit Prying and Opening Tool Assortment, toolkit de réparation, ouvrir, faire levier et réparer des appareils électroniques (portable, tablette etc) INDISPENSABLE : Les outils d'ouverture et de levier en plastique les plus importants pour ouvrir les appareils électroniques, sélectionnés sur la base d'instructions de réparation sur iFixit.fr PromoMeilleure Vente n° 1