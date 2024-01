Un « Airbnb » pour recharger les voitures électriques, une aubaine pour les maisons équipées de panneaux solaires

Bow Charging est à la recherche de bêta-testeurs pour son service dédié aux utilisateurs de véhicules électriques. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le concept exploité par cette jeune entreprise australienne pourrait révolutionner la façon dont les automobilistes rechargent leur voiture électrique. La solution proposée consiste en une plateforme en ligne qui met en relation les propriétaires de véhicules électriques. Ceux qui ne possèdent pas d’installations de recharge à domicile avec les propriétaires de maisons équipées de panneaux solaires et d’équipement de recharge pour voiture électrique, mais qui ne s’en servent pas pendant la journée.

Un modèle économique intéressant

Le service permet ainsi de louer une borne de recharge auprès de particuliers disposant d’une installation adéquate. Bien sûr, les maisons alimentées à l’énergie solaire qui participent au programme pourront accéder à une nouvelle source potentielle de revenus. Selon les explications du PDG de Bow Charging, Nick Bradley, l’inscription sur le site web est gratuite. Par contre, l’entreprise prélève des frais « minimes » sur le service rendu. Les hôtes sont libres de fixer leur prix en fonction de la durée d’utilisation du chargeur. La plateforme a également pour rôle de faciliter les paiements.

Un tarif moins élevé

De leurs côtés, les utilisateurs de véhicules électriques peuvent rechercher sur le site les hôtes dont le tarif est adapté à leur budget. Dans tous les cas, Bow Charging promet des prix deux fois moins élevés que ceux des bornes de recharge conventionnelles. Selon les estimations de la start-up, les hôtes peuvent compenser leur facture d’électricité jusqu’à 100 % avec seulement 2 sessions de recharge par semaine. Un calculateur dédié sera bientôt mis en ligne pour donner à ceux-ci la possibilité d’estimer leurs revenus. Actuellement, le mécanisme de facturation est basé sur le temps passé au chargeur, mais l’entreprise prévoit l’intégration d’un logiciel qui sera capable de compter l’énergie consommée en kWh.

Pas pour tout le monde

À noter toutefois que tous les chargeurs domestiques ne sont pas pris en charge. La start-up australienne privilégie ceux qui se trouvent dans des endroits pratiques, c’est-à-dire situés près d’une plage, d’un centre commercial, d’un terrain de golf ou encore d’un parking de banlieue. De plus, les hôtes doivent disposer d’une borne de recharge de niveau 2 (min 7 kW). La plateforme Bow Charging fait actuellement l’objet d’un test à Sydney. Au cours de cette phase, Nick Bradley et ses collaborateurs s’attendent à recevoir des commentaires de la part des usagers, ce qui devrait leur permettre d’améliorer rapidement le service. La société prévoit également un déploiement à l’échelle nationale dans un avenir proche. Plus d’infos : bowcharging.com. Que pensez-vous de ce nouveau concept pour recharger sa voiture électrique ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .