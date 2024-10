Un malus pourrait être appliqué sur 50 % des véhicules thermiques dès 2025

Après 38 jours de désert gouvernemental, avec une équipe « démissionnaire » sous la houlette de Gabriel Attal, nous avons « enfin » un premier Ministre. Michel Barnier, qui affiche plus d’un demi-siècle d’expérience politique, et qui a pris les rênes d’un nouveau gouvernement éclectique ! Dans son discours de politique générale prononcé à l’Assemblée Nationale le 1ᵉʳ octobre dernier, c’est un peu la « douche froide », mais nous nous y attendions. La France n’est pas au mieux de sa forme, économiquement parlant. Des mesures vont être prises, comme l’augmentation des impôts pour les foyers gagnants plus de 500 000 € par an, ou certaines grosses entreprises, 300 seraient concernés. Les retraites sont gelées pour six mois, et cela fait grincer des dents, ce qui est logique. Mais, une autre mesure pourrait toucher de nombreux français : le malus écologique ! Celui-ci devrait augmenter de manière exponentielle d’ici à 2027, et ce n’est pas une bonne nouvelle ! Décryptage.

Le Malus Écologique qu’est-ce que c’est ?

Voici ce que l’on peut lire sur le site du ministère de l’Écologie : « le malus écologique est une taxe due lors de la première immatriculation d’un véhicule de tourisme en France. Il vise à inciter les acheteurs à favoriser l’achat des véhicules moins polluants. En effet, plus le véhicule est polluant, plus la taxe est élevée. Ce malus s’applique en fonction des caractéristiques du véhicule, si les émissions en dioxyde de carbone (CO2), la puissance administrative et/ou le poids du véhicule dépasse les seuils en vigueur ». Jusqu’au 31 décembre 2024, il s’applique sur les véhicules émettant plus de 123 g de CO2/km. Dès le 1ᵉʳ janvier, il s’appliquera aux véhicules émettant plus de 117 g de CO2/km. Seuls les véhicules accessibles aux fauteuils roulants, ou acquises par une personne disposant d’une carte portant la mention invalidité, par un invalide de guerre, ou un parent d’enfant handicapé en sont exonérés. Et, évidemment, la totalité des véhicules électriques, à hydrogène, ou hybrides électriques/hydrogène, ne sont pas concernés.

Qu’est-ce qui va changer dans les années à venir ?

Selon les premières annonces du gouvernement, le niveau acceptable d’émissions de carbone sera de 99 g de CO2 par kilomètre dès le 1ᵉʳ janvier 2027. Une réduction drastique, qui touchera, en réalité, la plupart des véhicules neufs ! Dans les faits, ce malus écologique, créé en 2008, commence à 50 €, mais le montant maximal possible est de 60 000 €, il passerait ensuite à 90 000 € ! Le problème étant que si cette modification des seuils est validée par le Parlement, la plupart des voitures, même hybrides, ou de gamme moyenne, seraient concernées par ce nouveau malus, qui va faire mal, très mal ! Attention, le Parlement n’a pas encore entériné cette mesure, explique le journal de TF1 (vidéo ci-dessous), il y a donc encore un espoir peut-être !

On apprend que le malus pourrait être appliqué sur toutes les véhicules thermiques dès 2025…

Objectif : encourager les ventes des hybrides et des électriques.

C’est encore les personnes les plus modestes qui seront impactées par ce genre de décision absurde car elle impactera… pic.twitter.com/nohiOGo0y3 — 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱 (@FredGaulois) October 2, 2024

Un exemple concret de cette potentielle augmentation ?

Vous allez très vite comprendre pourquoi cette mesure pourrait toucher tous les Français, et aussi pourquoi elle semble forcer la main pour l’achat de véhicule électrique. Prenons l’exemple de la Hyundai Kona hybride essence/électrique, qui affiche une émission de carbone à 108,13 CO2/km selon l’ADEME. Malgré son caractère moins polluant, elle ne passerait plus sous le seuil autorisé. Quant à la Toyota Yaris hybride, l’une des plus achetées, elle affiche 97,12 g de CO2 par km, et passerait à peine sous les radars.

Je vous épargne les voitures thermiques, qui, elles, seraient toutes concernées par cette augmentation du malus écologique ! Pensez-vous que cette mesure puisse vous encourager à acheter une voiture électrique, ou vous incitera-t-elle à vous tourner vers de l'occasion plutôt que du neuf ! Les vendeurs de voitures vont faire grise mine, non ?