DreameBot L10 Prime : nous avons testé le robot aspirateur (et laveur) avec station de vidange automatique

Vous en avez assez de nettoyer vos sols, et de passer un temps fou avec l’aspirateur, puis la serpillère à la main ? Et, si vous investissiez dans un aspirateur robot laveur pour vous faciliter la tâche ? Disponible depuis peu en France, le Dreame L10 Prime sera présenté lors de l’un des plus anciens salons industriels d’Allemagne, l’IFA qui se tient du 1ᵉʳ au 5 septembre. Disponible en France depuis le 8 août dernier, il est une version améliorée du modèle Dreame W10 et propose une automatisation complète du nettoyage de vos sols. Robuste, et parfaitement autonome, il pourrait vous rendre de fiers services et vous laisser une maison impeccable en toutes circonstances. Découverte.

Présentation de l’aspirateur robot Dreame L10 Prime

Le Dreame L10 Prime possède de nombreux avantages comme celui de retourner seul à sa base, tout en relevant ses serpillères. Il va aussi les sécher tout seul et éliminer efficacement les cheveux, la saleté, les petits accidents de la vie et la crasse sur les sols durs et sur les tapis. Le Dreame L10 Prime est particulièrement ingénieux dans ses fonctionnalités. Il est parfaitement autonome et sa fonction séchage permet d’éviter la moisissure, les odeurs et le développement des bactéries.

De plus, il détecte les tapis et soulève seul les serpillères pour éviter de les mouiller, puis aspire le tapis en un seul passage. Une fois le nettoyage terminé, il soulève de nouveau ses serpillères lors de son retour à la station de base, pour éviter de resalir le sol. Pour réaliser cette prouesse, il s’équipe de deux serpillères distinctes, rotatives, pour un nettoyage en profondeur de tous types de sols, y compris les parquets en bois, les carrelages ou les sols vinyles. Du côté de l’aspiration, sa brosse a été pensée pour en caoutchouc afin d’éliminer aussi efficacement les poils d’animaux, que les cheveux ou les poussières récalcitrantes.

Déballage et design

Le robot aspirateur et sa base sont livrés dans un carton étonnement « petit ». En effet, comparé au Dreame L10 Ultra que nous avons testé en mars, la base est beaucoup plus compacte. C’est une belle amélioration.

Le robot arbore un design blanc simple, mais moderne. Il est livré avec sa station, deux serpillères, un balai ainsi qu’un cordon d’alimentation et une notice de démarrage rapide.

Montage et appairage

Difficile de faire plus simple pour le montage, on retourne l’aspirateur et on fixe (clipse) les deux serpillères ainsi que le balai. Durée, moins de deux minutes, montre en main.

On branche la station à une prise et on remplit le réservoir d’eau propre.

Pour l’appairage de l’aspirateur (fournit sans télécommande), il suffit de lancer l’application Dreame (compatible Android et iOS). Et miracle de la technologie, l’aspirateur est automatiquement et instantanément reconnu par l’application. Le firmware s’actualise et c’est terminé.

Au premier démarrage, l’application vous propose de scanner votre maison afin de créer une cartographie complète de votre logement. La procédure a duré moins de 5 minutes dans notre salle de test (environ 15 m²).

L’application intègre de nombreuses et très classiques fonctionnalités.

Que faut-il savoir de plus sur le Dreame L10 Prime ?

Comme on vous l’expliquait en introduction, cet appareil est parfaitement autonome et agile grâce à sa navigation Li DAR et son algorithme SLAM avancé. Dès la première utilisation, il va créer une carte 3D de votre maison, et ainsi, nettoyer efficacement tous vos sols. Bien entendu, il est aussi connecté, et vous allez pouvoir le programmer via l’application Dreamehome. Vous pourrez par conséquent personnaliser le mode de nettoyage, les heures ou encore les différents modes de nettoyage disponibles. Les options de personnalisation incluent aussi des limites virtuelles ainsi que des zones sans lavage.

Toutes les caractéristiques techniques de l’aspirateur DreameBot L10 Prime

Avec ses dimensions compactes (350 × 350 × 103,8 mm) et son poids léger (3,65 kg), il s’impose comme un aspirateur robot maniable et facile à déplacer. Du côté de la batterie, il se dote d’un modèle puissant de 5 200 mAh et offre une aspiration maximale de 4 000 Pa. Il s’équipe également d’un réservoir à poussière de 450 ml, qui vous permet de ne pas le vider à chaque utilisation.

Concernant les barres de seuil ou autres obstacles, il est capable de franchir une hauteur de 2 cm, et peut donc allègrement passer d’une pièce à l’autre sans s’arrêter. La station, très compacte, mesure 340 × 423 × 440 mm pour un poids de 5,72 kg, ce qui donne un poids total d’approximativement 9 kg avec l’aspirateur. Le réservoir d’eau propre a une capacité de 2,7 l et celui des eaux sales, de 2,5 l, ce qui lui laisse largement de quoi nettoyer votre sol.

Avec une durée d’exécution maximale allant jusqu’à 210 minutes en mode silencieux pour aspiration ou nettoyage uniquement, ou 150 minutes en mode standard pour aspiration et nettoyage simultanés, ce robot aspirateur et sa station constituent une solution pratique et performante pour garder votre maison propre.

Quels sont tous les avantages d’un aspirateur robot laveur ?

Les aspirateurs robots laveurs sont des appareils populaires et pratiques pour le nettoyage domestique, offrant de très nombreux avantages. Ils permettent une automatisation complète du nettoyage, vous faisant économiser du temps précieux, et nettoient en profondeur tous types de sols, y compris les tapis et les moquettes. Grâce à leur navigation intelligente et leur adaptabilité aux différentes surfaces, ils peuvent efficacement couvrir votre maison. Ces aspirateurs 2-en-1 combinent l’aspiration et le lavage pour une propreté optimale, et sont un excellent investissement pour réduire la charge de travail et maintenir un environnement propre et hygiénique en permanence.

Vous allez pouvoir profiter de votre temps libre, pendant que le nettoyage se fait tout seul ou presque. De plus, si vous possédez des animaux domestiques, ils sont efficaces pour ramasser leurs poils, d’autant plus que vous pouvez, si cela vous chante, programmer plusieurs aspirations par jour. Vous éviterez ainsi les amas de poils qui ne sont pas réellement très hygiéniques.

Les inconvénients d’un aspirateur robot laveur

Bien entendu, tout appareil domestique, si puissant soit-il, possède aussi quelques inconvénients. La principale différence avec un aspirateur traditionnel est évidemment son prix, ils sont généralement plus chers à l’achat, mais proposent des fonctionnalités plus évoluées comme la cartographie intelligente ou la connectivité Wi-Fi. Le Dreame L10 Prime est toutefois proposé à un prix très abordable, il est rare de trouver ce type de dispositif à moins de 700 € ce qui n’est pas le cas avec ce modèle. En effet, ce dernier est disponible au prix de 599,99 € sur Amazon. Pour un aspirateur avec station, le prix est très correct.

Le second bémol que nous pourrions relever serait de ne pas savoir nettoyer une pièce encombrée. En effet, si, avec votre aspirateur et votre serpillère, vous pouvez passer partout, ce n’est pas toujours le cas avec ce type d’appareils. Il faudra donc toujours veiller à ce que le champ de nettoyage soit totalement libre et dénué de tout obstacle. Bien sûr, il effectuera tout de même son travail, mais le résultat sera moins probant si la pièce est jonchée d’obstacles. Le Dreame L10 Prime arrive toutefois à s’affranchir de nombreux obstacles. Il adapte son aspiration aux différents types de sols (dur ou tapis) et esquive parfaitement les petits obstacles comme les cordons ou les chaussettes que vous pourriez laisser trainer. Sa serpillière relevable est également un plus très appréciable.

Le dernier inconvénient étant que ce type d’aspirateur nécessite souvent une surveillance, ou du moins d’une présence dans la maison. Il est, en effet, assez fréquent qu’il se bloque et l’application vous prévient de la situation. Il faut alors le débloquer, puis le laisser poursuivre son programme. Pendant notre test, l’aspirateur robot ne s’est pas jeté dans le vide et a parfaitement détecté nos escaliers.

Conclusion

En conclusion, avec l’aspirateur robot laveur Dreame L10 Prime, dites adieu à la corvée de nettoyage ! Ainsi, il fera le « sale » travail à votre place, pendant que vous pourrez vous détendre avec une tasse de café ! Alors, vous n’aurez plus qu’à admirer votre maison impeccablement propre. L’aspiration est puissante et vient à bout de toute la saleté. Pour le nettoyage humide, il s’affranchit de toutes les petites taches. Pour les plus grosses, il faudra lancer un nettoyage localisé ou revenir aux bonnes vieilles méthodes, la serpillère manuelle. L’aspirateur ainsi que la base sont très silencieux, et sa brosse centrale en caoutchouc est un vrai plus si vous avez des animaux. Et pour le prix (599,99 €), difficile de faire plus concurrentiel…

Les plus

Puissant

Silencieux

Une brosse centrale en caoutchouc

Des serpillères mobiles

Une base compacte

Une station silencieuse

Les moins

Une traduction approximative

Pas de sac à poussière dans la base

Dreame L10 Prime Design Fonctionnalités Installation / Prise en main Puissance / Efficacité Niveau sonore de l’aspirateur Niveau sonore de la vidange Rapport Qualité / Prix Un prix très attractif En conclusion, avec l’aspirateur robot laveur Dreame L10 Prime, dites adieu à la corvée de nettoyage ! Ainsi, il fera le « sale » travail à votre place, pendant que vous pourrez vous détendre avec une tasse de café ! Alors, vous n’aurez plus qu’à admirer votre maison impeccablement propre. L'aspiration est puissante et vient à bout de toute la saleté. Pour le nettoyage humide, il s'affranchit de toutes les petites taches. Pour les plus grosses, il faudra lancer un nettoyage localisé ou revenir aux bonnes vieilles méthodes, la serpillère manuelle. L'aspirateur ainsi que la base sont très silencieux, et sa brosse centrale en caoutchouc est un vrai plus si vous avez des animaux. Et pour le prix (599,99 €), difficile de faire plus concurrentiel… User Rating: 3.45 ( 1 votes)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales