Dreame L10 Ultra : nous avons testé le robot aspirateur laveur ultime

Si vous possédez encore un vieil aspirateur traineau que vous devez tirer derrière vous, nous pouvons vous affirmer que vous n’êtes pas « à la page ». La corvée de l’aspirateur appartient désormais au passé, pour ceux qui ont opté pour le meilleur aspirateur robot autonome. Ces petits aspirateurs puissants bossent à votre place pendant que vous prélassez dans un bain chaud ou que vous télétravaillez. Mine de rien, ce sont de nombreuses heures de corvées ménagères épargnées et des économies d’eau ainsi que d’électricité à la clé.

Les points clés du Dreame L10 Ultra

Le premier point fort de cet aspirateur laveur autonome est de pouvoir s’adapter à tous les types de sols. Il fonctionne grâce à une technologie qui lui permet de cartographier la pièce, d’identifier les obstacles, les marches ou les vides, afin d’éviter les accidents. L’aspirateur pourra donc naviguer en toute autonomie sans risque de mauvaise chute ou de blocage. Grâce à son système de navigation, il va pouvoir optimiser ses passages et se rapprocher au plus près des obstacles disposés sur son chemin (pied de chaise, de table, etc.). Il est compatible avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon et peut ainsi être déclenché par un simple ordre donné. Bien entendu, il est également programmable sur des heures choisies, en différenciant chaque jour pour éviter un déclenchement trop matinal lors des grasses matinées.

Pour quels usages le Dreame L10 Ultra est-il recommandé ?

L’aspirateur Dreame L10 Ultra se destine à tous les sols à aspirer ou à laver, mais il n’est pas compatible avec les tapis. Sa technologie laser lui permet d’analyser avec précision la pièce et d’évaluer les distances entre chaque objet afin de les éviter. Il se dote d’une brosse haute efficacité qui lui permet d’aspirer les poussières bien sûr, mais par ailleurs les poils d’animaux ou les cheveux, sans qu’ils ne s’emmêlent sur la brosse. Vous avez le choix de le programmer pour une aspiration pièce par pièce ou à l’inverse, de lui interdire certaines zones, comme la zone où sont les jouets des enfants, s’ils n’ont pas été rangés par exemple. En réalité, cet aspirateur s’adapte à tous vos besoins, que vous soyez présents ou non à votre domicile. De plus, il s’avère assez silencieux et ne vous dérangera pas, même si vous travaillez pendant qu’il s’attèle à la tâche.

Au niveau de l’autonomie, que peut-on attendre de cet aspirateur ?

Comme la plupart des aspirateurs de ce type, le Dreame L10 Ultra se dote d’une belle autonomie, avec 250 min annoncées par le fabricant. Toutefois, s’il devait être à court de batterie pendant un nettoyage, il retournerait seul sur sa base, se rechargerait en deux heures environ, puis reprendrait le nettoyage là où il s’était arrêté. Enfin, lorsqu’il retournera à la base, il videra automatiquement le bac à poussières dans une station d’auto-vidage. Vous n’aurez donc aucun contact avec la poussière. Il vous suffira de vider la station, lorsque celle-ci vous l’indiquera, soit tous les 60 jours approximativement. Toutes les données nécessaires à sa programmation, le vidage des bacs et l’autonomie sont disponibles sur l’application.

Pour un nettoyage en profondeur

Le Dreame L10 Ultra se dote d’une aspiration puissante qu’il règle d’ailleurs lui-même en fonction du type de sol qu’il rencontre et de la saleté présente. Par exemple, s’il détecte une zone où de nombreux poils de chien sont au sol, il va augmenter sa puissance d’aspiration pour répondre au besoin d’immédiat. Ce sera aussi le cas s’il rencontre un tapis ou une pièce avec de la moquette. Pour la partie lavage des sols, il se veut tout aussi performant qu’en aspiration seule. Grâce à deux balais rotatifs qui tournent à 180 tours par minute avec une pression plus ferme, il nettoie aussi bien le lino que le carrelage, ou les sols en béton ciré. Il ajustera également lui-même la quantité d’eau nécessaire au lavage. Une fois le cycle de lavage terminé, il nettoiera les serpillères, puis les séchera, prêtes à repartir pour un nouveau cycle. Cela évite les mauvaises odeurs, les moisissures, les bactéries, etc.

Déballage

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, le carton est gigantesque, mais il y a une bonne raison. En effet, ce dernier contient le fameux aspirateur et surtout son énorme base de recharge. La base est de taille imposante, car elle contient le sac à poussière dans lequel l’aspirateur viendra se vider, mais par ailleurs un bac d’eau propre et un bac d’eau usée. On lui pardonnera l’encombrement puisqu’en contrepartie, cela lui permet d’être totalement autonome, aussi bien en mode aspiration avec son vidage automatique, que pour le lavage des soles avec une vidange, elle aussi, automatisée. On retrouvera également à l’intérieur de l’emballage divers document (notice, garantie, guide de démarrage rapide, etc.)

Le contenu du carton :

Un robot.

Un guide d’utilisateur.

Une station de base + un Cordon d’alimentation + un sac de dépoussiérages de remplacement.

Une brosse latérale.

Deux tampons.

Une brosse de nettoyage.

Les caractéristiques techniques

Dimensions du produit : 350 × 350 × 97 mm.

Poids : 3,7 kg.

Capacité de la batterie : 5,200m Ah.

Volume du bac à poussière : 350 ml.

Volume du réservoir d’eau : 80 ml.

Aspiration maximale : 5 300 Pa.

Bruit le plus faible : 59 dB.

Dimensions de la base : 423 × 340 × 568 mm.

Poids de la base : 8.9 kg.

Volume du sac à poussière : 3 l.

Réservoir d’eau propre : 2.5 l.

Réservoir d’eau usée : 2.4 l.

Installation et paramétrage

Installation

Que dire au niveau de l’installation ?! L’aspirateur est certes à la pointe de la technologie pourtant, son installation et sa première mise en route est simple comme bonjour. En effet, il suffit d’installer la brosse de nettoyage (par clipsage), de positionner les deux patins (aimanter), de placer la base contre un mur et de la brancher.

Il faut ensuite remplir le réservoir d’eau propre et c’est terminé. Un sac à poussière est déjà préinstallé dans l’appareil.

Mise en route

Pour la première mise en route, il suffit d’installer l’application DreameHome et de suivre les différentes étapes. N’oubliez pas de vous connecter sur le Wifi 2,4 GHz de votre box. Une pression sur les deux boutons de l’aspirateur lance le paramétrage. Rien de plus, rien de moins. Pouvait-on faire plus simple ? C’est tout simplement fou ! Pour terminer, on lance le nettoyage avec l’application. Il est possible de lancer la fonction avec un assistant vocal, mais nous ne l’avons pas testé.

Efficacité

Comme indiqué un peu plus haut, la technologie embarquée permet de cartographier les différentes pièces. L’aspirateur se faufile agilement entre les différents obstacles ou les chutes d’escaliers. Il passe une première fois en mode aspiration et une seconde fois en mode lavage.

L’aspiration et le lavage sont redoutablement efficaces. Nous sommes loin d’un petit gadget, nous avons un véritable assistant pour le ménage. L’aspirateur est particulièrement silencieux en fonctionnement, il reste toutefois un peu bruyant lors de la vidange du sac ou des bac à eau.

Conclusion

Le Dreame L10 Ultra se classe probablement parmi les meilleurs de sa catégorie. Avec lui, vos sols seront toujours impeccables sans que vous ayez besoin de lever le petit doigt ! Par ailleurs, il est réellement autonome et ne demande que peu de maintenance. Les seules taches qui vous incomberont seront le vidage des bacs et du sac quand ce dernier sera plein. Serait-il parfait ? Nous avons bien envie de répondre OUI ! Pour le tarif, vous devrez débourser 899 €. Un tarif qui semble un peu élevé, mais largement justifié par ses fonctionnalités et son efficacité (noté 4,4 sur 5 pour plus de 1569 évaluations) !

Les plus

Une aspiration puissante

Un lavage de sol performant

Une automatisation complète de vidage et de vidange

Très silencieux en fonctionnement

Une cartographie des pièces très précise

Les moins

Une vidange légèrement bruyante

Dreame L10 Ultra Robot Aspirateur Design Fonctionnalités Installation / Prise en main Puissance / Efficacité Niveau sonore de l’aspirateur Niveau sonore de la vidange Rapport Qualité / Prix Le meilleur robot aspirateur autonome Le Dreame L10 Ultra se classe probablement parmi les meilleurs de sa catégorie. Avec lui, vos sols seront toujours impeccables sans que vous ayez besoin de lever le petit doigt ! Par ailleurs, il est réellement autonome et ne demande que peu de maintenance. Les seules taches qui vous incomberont seront le vidage des bacs et du sac quand ce dernier sera plein. Serait-il parfait ? Nous avons bien envie de répondre OUI ! Pour le tarif, vous devrez débourser 899 €. Un tarif qui semble un peu élevé, mais largement justifié par ses fonctionnalités et son efficacité (noté 4,4 sur 5 pour plus de 1569 évaluations) ! User Rating: 4.65 ( 1 votes)