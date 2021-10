Nous avons testé le jeu de société Décodix Apéro d’Okopix !

Nous voilà au mois d’octobre, et il va déjà falloir penser aux cadeaux de Noël… On nous annonce certaines pénuries dont une pour les jouets, en revanche, le jeu de société que nous avons eu la chance de tester ne devrait pas être en rupture de stock…

Et c’est le bon moment pour découvrir un nouveau jeu bien sympa, qui demande un peu de culture, de la rapidité et surtout de la bonne humeur ! Ce jeu s’appelle Decodix Apéro et est édité par OKOPIX, il se réserve aux plus de 18 ans par certains gages ou réponses pour adultes. Mais pas d’inquiétude, il se décline en deux autres versions, qui permettent de jouer en famille… Simplement en choisissant les cartes adaptées à son âge. Présentation.

Okopix c’est qui ?

Okopix est une maison d’édition indépendante créée par Céline et Olivier. Leurs jeux ont pour objectifs de produire des jeux non genrés, qui s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Mais également de valoriser la différence par la mise en valeur de toutes les diversités. Enfin, Okopix souhaite démocratiser l’expérience ludique en proposant des jeux accessibles à tous et basés sur la culture générale et populaire…

La gamme Décodix

Décodix est un jeu qui fût médaillé au Concours Lépine de la Foire de Paris en 2019. La gamme se décline en 3 versions :

Décodix et Décodix kids qui contiennent chacun 110 cartes de culture générale et une carte savant fou, 8 cartes Action, 15 cartes Chance, 86 cartes énigmes réversibles pour 172 énigmes différentes et 2 niveaux de difficulté, une loupe porte-clé pour lire la réponse qui est écrite en tout petit de l’autre côté de la carte.

Décodix Apéro qui contient également des cartes de jeu mais qui se destinent aux plus de 18 ans. Ainsi on pourra y trouver des cartes action où il faudra « boire un coup », embrasser son voisin ou pire encore !

Décodix Apéro, les règles du jeu

Okopix présente son jeu ainsi : Décodez les énigmes du Savant Génial, chantez et rejouez, perdez et trinquez, capturez les cartes de vos adversaires et soyez le premier à atteindre 10 cartes !

Concrètement le but du jeu est donc de décoder des cartes énigmes qui se caractérisent par des titres, expressions ou artistes dont les lettres ont été mélangées… Avec une petite gymnastique du cerveau, il faudra les remettre en ordre pour trouver la solution.

Mais le jeu ne se limite pas à décoder des énigmes évidemment, sinon la partie serait morose… Le piment de la partie vient des cartes annexes : chance, duel, action… Et c’est à ce moment-là que cela peut devenir très drôle… On peut tomber sur la carte « Rue de la Soif » et tous les joueurs devront boire leur verre* cul sec.

Le but du jeu étant de résoudre le plus vite possible 10 énigmes et donc de gagner 10 cartes ! Une fois les 10 cartes gagnées, le joueur devra se rappeler de toutes ses réponses et les énoncer à voix haute à ses adversaires… En cas de sans faute, il est déclaré gagnant, sinon il se défaussera des cartes erronées et devra continuer à jouer pour en gagner de nouvelles.

D’autres cartes viendront pimenter la partie :

Duel : le plus rapide des deux joueurs à décoder l’énigme remporte la carte

Chance : une carte remportée si un gage réalisé

Capture : piquer une carte à l’un de ses adversaires est autorisé avec cette carte !

Notre avis sur Décodix Apéro

Nous avons joué uniquement avec des adultes, donc utilisé les cartes plus de 18 ans sans aucun problème… Les parties s’enchaînent et ne durent pas trop longtemps, ce qui permet de ne pas s’ennuyer et de varier les plaisirs. On a aimé l’éclectisme des énigmes, que nous ne vous dévoilerons pas évidemment… Géographie, Arts, Clin d’œil aux pays francophones, jeux télé, langue française…

Tout le monde peut connaître quelques réponses à ce jeu, même la génération smartphone – tablette qui a parfois oublié les cours d’histoire ou de géographie… On a beaucoup aimé le fait que le jeu s’adresse vraiment à tous et permette à ceux qui ont des cultures ou des centres d’intérêt différents de pouvoir s’amuser aussi…

Certains jeux de culture générale soi-disant accessible à tous, ne le sont pas pour de jeunes adultes qui n’ont que peu d’expérience dans la vie… Là c’est tout le contraire puisque les énigmes à décoder sont tantôt d’actualités, tantôt appartenant au passé… Ce qui laisse à tout le monde, les mêmes chances de remporter la victoire. L’égalité des chances de gagner est bien présente sur toutes les parties jouées.

Pour conclure, nous avons aimé ce jeu qui se glisse dans la poche. Et avec lequel on peut même jouer sur le coin d’une table… Simple et accessible pour tous, c’est un petit jeu « Made In France » à découvrir absolument !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

