Nous avons testé la marque oOlution, des cosmétiques 100% naturels aux actifs de plantes

Si, comme nous, vous attachez beaucoup d’importance à la composition de vos produits cosmétiques ainsi qu’à l’origine des produits qui les composent, nous vous proposons de découvrir la marque oOlution. Fondée il y a 10 ans par Anne-Marie, cette marque française créé des formules complètement inédites.

Inédites par leur composition d’actifs de plantes exclusivement bios et naturelles, mais également par la conscience écologique de la marque. De la conception du produit au packaging, tout est pensé pour limiter l’impact environnemental… Et la marque oOlution est française, cela coule de source ! Nous avons pu tester quelques-uns de produits de la marque et sans surprise, nous sommes conquis !

Comment est née la marque oOlution ?

Anne-Marie, la fondatrice grandit dans un environnement familial où l’on valorise la Nature et ses bienfaits. Vinaigre blanc, bicarbonate de soude ont « bercé » son enfance ainsi que les valeurs écologiques qui vont avec. Et c’est tout naturellement qu’elle s’intéresse à l’agriculture biologique, elle devient ingénieure agronome. Après 7 années dans un grand groupe de cosmétique, elle décide de fonder sa propre marque avec une devise : plus de sécurité pour la santé de tous, plus de vraies actions bénéfiques à l’environnement. Elle part d’un constat : dans la nature, ce sont les écosystèmes diversifiés, très riches en espèces, qui sont les plus stables et équilibrés. Et fonde oOlution.

Des actifs végétaux 100% naturels :

La diversité naturelle des végétaux est telle que certains soins contiennent jusqu’à 70 actifs végétaux. Un seul ingrédient ne peut pas faire de miracle… En revanche, les assembler dans des élixirs peut produire des effets plus que bénéfiques. Evidemment, les formules actives oOlution sont 100% naturelles… Pas un gramme de toxiques, huiles minérales ou perturbateurs endocriniens. Et comme les ingrédients sont tous d’origine végétale, la marque est aussi végane et non testée sur les animaux ! Une évidence pour nous, qui testons parfois des produits cosmétiques. Vous ne trouverez pas non plus d’huile de palme, responsable de la destruction de milliers d’hectares de forêts, menaçant populations et espèces animales.

oOlution s’engage aussi pour les personnes en situation de handicap

Les flacons oOlution peuvent être renvoyés grâce à une enveloppe T fournie à la réception de la commande. Le système de consigne est géré par un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) qui emploie des adultes en situation de handicap. Les flacons retournés sont traités par l’ESAT, les employés les nettoient, les désinfectent et les sèchent avant de les remplir à nouveau.

Les produits que nous avons testés en détail :

Age Out : C’est l’un des produits phares de la marque. Composé de 65 plantes bio, cette crème anti-âge se destine à tous types de peaux et il ne faut que très peu de produit chaque jour. Au bout de 3 semaines d’utilisation, les ridules autour des yeux s’estompent et la peau est plus lumineuse. (43€ les 30 ml)

Loving Balm : Baume multi-usage très nourrissant idéal pour les peaux sèches à fragiles. Il est réparateur, soulage, atténue irritation et rougeurs et nourrit la peau de manière exceptionnelle. Malgré une texture grasse de prime abord, il ne laisse aucun film ni once de gras sur la peau. Si vous deviez choisir un produit, ce serait absolument celui-ci ! (36€ les 30 ml)

Plump It : Pas moins de 55 huiles végétales composent ce produit presque miracle ! Il repulpe, illumine, tonifie et raffermit la peau si malmenée à cette époque de l’année. Et laisse un petit parfum très discret sur la peau… Ce mélange est détonnant, c’est l’un de nos coups de cœur. (47 € les 15 ml)

Milky Way : Le lait démaquillant oOlution est un concentré de douceurs, que ce soit pour les yeux ou pour le visage. Il ne pique pas les yeux, démaquille en douceur et laisse une peau propre et nette. Il est parfait pour une peau jeune comme mâture et laisse un voile protecteur sur le visage pour un effet très apaisant. 25 plantes bio dans ce petit flacon ! (25€ les 125 ml)

Keep Cool : Un déodorant solide aux effluves d’agrumes très agréables. Il régule la transpiration, fait barrière aux mauvaises odeurs, purifie la peau et ne laisse aucune trace sur les vêtements… 35 plantes naturelles dont le Melon du Kalahari ou le Calendula. (12€ les 40 gr)

Body Guard : 10 plantes nourrissantes, 14 plantes apaisantes, 11 plantes réparatrices, 12 plantes protectrices, 11 plantes anti-inflammatoires… Un cocktail de 55 plantes qui nourrit la peau en profondeur, répare le corps et le protège des agressions extérieures. Un produit miracle pour l’hiver qui approche. (32 € les 200 ml)

Vous trouverez la totalité des produits testés sur le site oOlution, la livraison est gratuite dès 49€ d’achat.

Les produits oOlution en abonnement :

Lorsque l’on aime un produit, on apprécie d’en avoir toujours sous la main ! Sur le site oOlution tous les produits sont disponibles en abonnement (1, 2, ou 4 mois). En vous abonnant, vous économisez 10% sur chaque produit et vous ne vous occupez de rien… Juste de le recevoir et d’en profiter !

Pensez à faire un diagnostic de votre peau :

Le site oOlution propose un diagnostic de votre peau. Il est très important de le réaliser avant de faire vos achats, car un produit ne convient pas à toutes les peaux. Et en fonction de votre âge, de vos besoins ou de vos imperfections, les produits le plus adaptés vous seront proposés.

Une bien belle découverte que nous a permis Teddy, de l’Agence Franck Drapeau que nous remercions. Vous pouvez faire confiance à cette marque les yeux fermés… Et on nous murmure qu’ils proposent même des éditions limitées pour Noël !