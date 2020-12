Nous avons testé l’aspirateur robot autonome Trifo Max Pet muni d’un système de surveillance domestique

Les aspirateurs-robots sont devenus en quelques années, un accessoire très apprécié de celles et ceux qui ne veulent pas passer l’aspirateur tous les jours… Il est vrai que la corvée d’aspirateur surtout lorsque l’on possède des animaux peut être rébarbative… Sans parler du « temps perdu » à passer l’aspirateur !

Alors si un mignon petit robot peut le faire à votre place pourquoi pas ? Si en plus ce robot aspire les poussières et les poils mais qu’il surveille votre maison, il devient un atout majeur pendant vos absences… Nous avons pu tester cet objet qui réunit ces fonctionnalités, il s’appelle Max et est une nouveauté proposée par la marque Trifo !

Max de Trifo est un aspirateur robot puissant qui inclus un système de surveillance domestique basée sur l’intelligence artificielle. Max écoute, surveille et parle tout en faisant son travail d’aspirateur ! Trifo est une marque américaine fondée en 2016, spécialiste des robots de ménage complet dotés d’intelligence artificielle.

Caractéristiques techniques du Trifo Max Pet :

Puissance d’aspiration 4 000 Pa

Batterie de 5 200 mAh

Autonomie : 120min

Vision intelligente

Application Trifo Home

Max protège votre maison …

Evidemment, il va nettoyer votre maison en votre absence grâce à ses fonctions programmables. Il est même possible de programmer plusieurs départs de cycle. Sur le devant de l’aspirateur se trouve une caméra qui va enregistrer tout ce qui se passe dans votre maison pendant le cycle… Il suffit de déclencher la vidéo pour surveiller votre maison à distance.

Max est solide…

Le modèle PET dispose d’une puissance d’aspiration de 4000 Pa et il est possible de choisir trois modes : silencieux – éco – turbo. La batterie de 5200 mAh lui permet d’aspirer en continu pendant 2 heures.

Max est efficace…

Max dispose d’une grande brosse qui lui permet de nettoyer plus rapidement et d’une petite brosse à six griffes pour aller dans les coins et le long des plinthes. Il indique lorsque le bac à poussière est plein mais sa grande capacité permet d’assurer plusieurs cycles sur une surface de 50 m², ce qui est notre cas.

Max est intelligent…

A chaque passage, il apprend à connaître les coins et recoins de votre maison, il créé des cartes en temps réel et empruntera le meilleur chemin lors du cycle suivant. Il est possible de suivre son parcours sur l’application Trifo Home… Le dessin de votre sol se fait petit à petit et en direct.

Il est évidemment capable de détecter les obstacles lorsqu’il aspire. Mais lorsque vous partez laissez le en mode surveillance, vous pourrez suivre les mouvements de votre maison même à distance. Et vous pourrez même parler à l’intrus à distance via l’aspirateur. Si Max détecte un mouvement, il vous en informe directement sur l’application.

Max est interactif…

Il travaille de manière autonome mais vous pouvez également le commander manuellement. Il est également possible de demander à Alexa d’Amazon de lancer l’application Trifo et Max reprend du service pour aspirer vos sols !

La version PET de Max…

C’est la nouveauté de cette année 2020, il a une capacité d’aspiration impressionnante. Il peut aspirer les poils dans les tapis ainsi que des particules plus grosses que la poussière. Une ventouse spéciale « anti-nœuds » permet d’aspirer les poils longs de vos animaux. Max peut également communiquer avec les membres de la famille via l’application Trifo Home.

Ce que nous avons pensé de Max :

A l’ouverture du carton, il est déjà trop mignon avec sa paire de lunettes autocollantes, que l’on peut lui coller sur le « nez » … Ensuite il faut télécharger l’application et tout y est très intuitif… Nettoyer, recharger, lancer la vidéo… Une fois que le smartphone a reconnu Max tout se fait simplement. Côté efficacité, il est parfait…

Nous avons de nombreux animaux de compagnie et une maison de plain-pied, Max travaille donc trois fois par jour pour trois cycles complets. Nous avons programmé un cycle en turbo quand nous sommes absents, un cycle en éco plus soft dans l’après midi puis un mode silencieux pour éliminer les miettes du repas.

Notre seule déception concerne les langues disponibles… Max est bilingue anglais/chinois, nous aurions aimé qu’il nous parle en français. Mais heureusement la transcription des paroles de Max apparaît bien en français sur l’application. Nous apprécions beaucoup de le laisser « en mode patrouille » pendant notre absence… Ce qui nous permet de surveiller notre maison à distance mais aussi et surtout de pouvoir intervenir à distance en cas d’aboiements intempestifs de nos poilus !

Une aspiration en ligne = aucun espace oublié

Un gros plus aussi pour le Trifo Max Pet est qu’il aspire « en ligne », c’est-à-dire qu’il ne fonctionne pas au hasard de la pièce repoussé par un obstacle. Au lieu de cela, il va le contourner puis reprendre son aspiration en ligne droite… Grâce à ce procédé intelligent, aucun dessous de table ou contour de meuble ne sera oublié. Le dessin retranscrit sur l’application révèle l’exacte configuration de la pièce qu’il doit aspirer… Rien n’est oublié.

Trifo Max Pet remplit toutes les fonctions qui nous semblent essentielles pour un aspirateur robot, avec en plus la fonction surveillance et l’interactivité qui ne font qu’ajouter de l’importance à cet aspirateur-robot… Vaquez à vos occupations, Max s’occupe de tout !

Très performant ! Efficacité d'aspiration Prix Surveillance caméra et détection mouvement Très performant ! Un aspirateur robot intelligent qui nettoie et surveille votre maison en même temps ! Il fallait y penser ! User Rating: 3.75 ( 1 votes)