Nous avons testés les nouveautés culinaires connectées Mastrad

A l’approche des fêtes, vous allez peut-être devoir cuisiner pour vos invités. Même si le comité pourrait être restreint, il faudra bien nourrir tout le monde. Que vous optiez pour une viande ou un poisson, il faudra réaliser la cuisson parfaite et ce n’est pas toujours évident.

Une fois le repas terminé, les restes devront être conservés : on ne gaspille pas la nourriture ! Grâce aux nouveautés connectées de la marque Mastrad, cela devrait être bien plus simple que les autres années. Nous avons testé STOR’EAT et MEAT’IT, deux accessoires connectés très innovants qui se révèlent indispensables en cuisine.

Mastrad c’est qui ?

Mastrad est une entreprise française spécialiste de la conception d’accessoires de cuisine innovants. Fondée en 1994, la société prône « l’art de l’utile ». Mathieu Lion, PDG de Mastrad lance sa marque avec un savon révolutionnaire en acier, capable d’éliminer par oxydoréduction les impuretés et les odeurs. « Déos » fût la première innovation de la marque Mastrad… Depuis ils ne se sont jamais arrêter d’innover ! Les ustensiles Mastrad sont sûrs et surtout très malins.

STOR’EAT pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Chaque année en France, 9 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées à la poubelle. Ce qui représente environ 400€ par foyer. Stor’eat se veut la première solution de conservation intelligente grâce à des bocaux et boîtes hermétiques connectées. Grâce à STOR’EAT, plus aucune excuse pour oublier une boîte de conservation dans le frigo ou laisser périmer les aliments dans les bocaux. Et le principe est on ne peut plus simple.

Comment ça marche ?

Il suffit de télécharger l’application Stor’Eat disponible pour Android ou iOS puis de commencer à utiliser votre récipient. La gamme propose cinq boîtes hermétiques en verre borosilicate entre 10 et 25€. Il existe également six bocaux de différentes contenances avec couvercle en bambou vendues entre 5.50 et 9€ pièce.

Sur chaque récipient, un QR Code ! Il suffit de renseigner ce que l’on met dans le récipient, la date de péremption estimée, et d’enregistrer. A la date de péremption, on reçoit une notification nous informant qu’il est temps de consommer le produit.

Mais Stor’Eat ne s’arrête pas aux boîtes hermétiques, la lutte contre le gaspillage alimentaire c’est partout dans la cuisine. Ainsi, l’application vous permet de scanner chaque produit à votre retour de courses et d’entrer chaque date de péremption… En sachant différencier la DLC (Date limite de consommation) de la DLUO (Date limite d’Utilisation Optimale) …. On le rappelle un produit à DLUO dépassée est toujours consommable, il peut seulement perdre en saveur ou en qualité.

Stor’Eat permet donc de savoir chaque jour, quels produits sont à consommer en premier, dans une recette par exemple. Réfrigérateur, Placard ou Congélateur, avec Stor’Eat, plus aucune excuse pour gaspiller la nourriture ! Retrouvez la gamme Stor’Eat sur Amazon

MEAT IT + l’indispensable de la cuisson parfaite :

Meat it c’est un sonde culinaire connectée grâce à laquelle vous ne raterez plus jamais un caramel au beurre salé ou un saumon à l’aneth ! Capable d’estimer la température d’un plat entre 0° et 400°C, elle permet une cuisson sereine sans l’angoisse de sur ou sous cuire son plat. Connectée en Bluetooth, la cuisson se surveille donc à distance depuis son smartphone grâce à l’application dédiée. Il est donc possible de surveiller sa cuisson jusqu’à 60 m (contre 20m pour le modèle Meat It).

On peut également passer en mode Wifi afin de surveiller d’encore plus loin la température idéale du chapon qui rôtit dans le four ! Grâce aux deux capteurs présents, elle mesure simultanément la température au cœur du produit.

Mastrad Meat° it + -Sonde de Cuisson Connectée-100% sans Fil-Compatible Android et iOS-Double Connexion Wi-FI/Bluetooth-Contrôle Température + Alertes Intelligentes-Longue Portée-Noire SUIVEZ VOS CUISSONS DE LOIN : Pratique et technologique, la sonde de cuisson connectée Meat it+ 100 % sans fil permet de suivre vos préparations de loin, directement sur votre smartphone pour des cuissons parfaitement maîtrisées !

Innovant ! Stor'Eat contre le gaspillage alimentaire Meat it pour cuire parfaitement Design et robustesse Innovant ! Mastrad permet d'apporter toutes les innovations possibles dans votre cuisine... Et d'éviter le gaspillage alimentaire