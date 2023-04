Test et prise en main de l’aspirateur Neakasa PowerScrub II 3-en-1

Le printemps, c’est la saison des bourgeons, des fleurs qui renaissent et du grand ménage, que l’on nomme traditionnellement « ménage de printemps ». Et, faire le ménage, n’est pas toujours une activité que l’on aime pratiquer. En s’équipant de produits innovants et performants qui vous font gagner un temps précieux, les tâches ménagères sont facilitées. Nous avons eu l’occasion de tester l’aspirateur balai humide et sec sans fil intelligent Neakasa PowerScrub II 3-en-1 qui nous a permis d’utiliser ce type d’appareil pour la première fois. Il aspire, lave et essuie simultanément les sols, ce qui est un gain de temps précieux pour les nettoyages quotidiens. Voici notre retour d’expérience.

Présentation du Neakasa PowerScrub II 3-en-1

L’aspirateur dispose d’un moteur puissant de 250 W, qui facilite le nettoyage quotidien, sans qu’il ne soit trop bruyant. Il est, par exemple, possible de passer l’aspirateur lorsqu’un membre de la famille visionne un film ou une série, sans le déranger. La brosse tourne à 6 500 tr/min et il dispose d’une puissance d’aspiration de 18 000 Pa. Cela le rend très efficace pour nettoyer rapidement, les plus gros débris, la terre ou les poils. Grâce au rouleau brosse multisurfaces, il n’est pas nécessaire d’en changer pour aborder un tapis, il adaptera lui-même sa puissance d’aspiration en fonction de la saleté présente et du type de sol aspiré. Le Neakasa PowerScrub II 3-en-1 dispose d’une fonction autonettoyante qui permet, en le rangeant sur sa base, de déclencher le nettoyage automatique de la brosse.

Quant à l’eau qui nettoie votre sol, elle est toujours propre puisqu’il se dote d’un double réservoir qui sépare l’eau propre de l’eau sale. Sur l’écran LED, on retrouve facilement toutes les indications dont nous avons besoin : niveau de puissance, manque d’eau, autonomie de la batterie, auto-nettoyage, etc. Enfin, il s’équipe d’une batterie de 3 000 mAh pour une aspiration réelle de 30 minutes en mode Eco, et de 20 minutes environ en mode turbo. Le réservoir eau et poussière est séparé par un filtre qui retient les poussières sur le haut du filtre.

Ce que nous avons aimé avec le Neakasa PowerScrub II

En premier lieu, soulignons sa facilité d’utilisation. Lors de la réception, dans un colis parfaitement protégé, il nous a suffi de quelques minutes pour le monter. Livré avec une batterie opérationnelle, il est donc utilisable de suite. Pour ce qui est de la qualité de l’aspiration, aucun souci rencontré, il se met automatiquement en mode turbo, et aspire tout ce qu’il trouve sur son passage. L’aspirateur n’est pas trop lourd, même lors de l’utilisation prolongée, et le bac à poussière ne se remplit pas trop vite.

En termes de rangement, la base reste discrète, et il est aisé de le ranger en attendant qu’il se recharge. Il s’avère très efficace pour les poils d’animaux, et les saletés incrustées dans les tapis par exemple. L’autre point que nous avons aimé concerne le nettoyage automatique des brosses. Il suffit de le ranger sur sa base pour qu’il s’autonettoie et rejette l’eau dans son réservoir, un concept hyper pratique qui permet de garder la brosse toujours propre.

Ce que nous avons moins apprécié avec le Neakasa PowerScrub II

Nous n’avons pas été convaincus par la fonction nettoyage des sols, enfin, nous devons nuancer cette fonction pour être plus objectif. Notre maison se trouve être de plain-pied, avec un jardin, quatre chiens et un chat, qui vivent à l’intérieur. Les allers-retours incessants à l’extérieur de nos poilus laissent parfois des traces sur le sol. Le Neakasa PowerScrub II ne s’est pas révélé très efficace sur un sol très sale, au niveau du lavage.

En revanche, l’utilisation dans les chambres, auxquelles les animaux n’ont pas accès, s’est révélée parfaite, et évite le seau et la serpillère à l’étage. Nous avons été convaincus de l’efficacité de l’aspiration et du lavage simultanés, sur un sol « normalement sale », si l’on peut s’exprimer ainsi. C’est le seul bémol que nous soulignerons, puisque pour le reste, cet aspirateur effectue parfaitement son travail, et laisse un sol sans poussières, ni poils d’animaux, cheveux, etc.

Toutes les caractéristiques techniques et le prix :

Marque: Neakasa

Type: PowerScrub II 3-en-1

Taille de l’appareil : 310 × 320 × 1 130 mm

Poids net : 4,2 kg

Capacité de la batterie : 3 000 mAh

Tension de la batterie : 28,8 V

Capacité du réservoir d’eau propre : 780 ml

Capacité du réservoir d’eau sale : 700 ml

Temps de travail : 30 minutes (modèle Echo) / 20 minutes (modèle maximum)

Temps de charge : moins de 3,5 h

Neakasa PowerScrub II 3-en-1 Aspirateur Nettoyeur Humide et Sec sans Fils Intelligent, Aspiration Puissante 18000Pa, Batterie Amovible, Parfait pour Différents Surfaces 【Sans fil 3 en 1】 Neakasa PowerScrub II est capable de laver et de sécher en même temps. Après avoir nettoyé le sol, la brosse à rouleau nettoie automatiquement, libérant vos mains. Avec une... PromoMeilleure Vente n° 1

Neakasa PowerScrub II 3-en-1 Autonomie réelle de 30 minutes en aspiration Fonction lavage efficace sur sols peu sales Rapport qualité prix Bon rapport qualité prix, et belle autonomie d'aspiration Le Neakasa PowerScrub II se révèle efficace dans la plupart des circonstances et permet de gagner du temps sur le nettoyage des sols. User Rating: Be the first one !